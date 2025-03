H7 Esportes estreia com duas vitÃ³rias na Liga Jandaia

Equipe adulta colecionou duas vitórias na estreia da Liga Jandaia - Crédito: Divulgação

A equipe de handebol feminino H7 Esportes São Carlos esteve em ação no domingo, 30, em mais uma maratona de jogos. Agora pela Liga Jandaia, em Mococa. Foi a estreia do time são-carlense no ginásio municipal de esportes Mário Dário Russão.

Orientado pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues o time adulto defende o título conquistado em 2024 e a estreia não poderia ser melhor. Vitória expressiva sobre Guaxupé/MG por 47 a 18, tendo em Carol Zancheta a MVP do jogo. Depois, uma partida mais complicada, mas novo resultado positivo em cima de Mococa por 25 a 16, tendo na goleira Aline Mattos, a destaque do jogo

A base esteve em ação, porém colecionaram quatro derrotas. O cadete perdeu para Mococa (43 a 12) e Poços de Caldas (41 a 14). O juvenil tropeçou em Mococa (35 a 18) e Poços de Caldas (35 a 10).

De acordo com Antonio Carlos o adulto fez a lição de casa. Com o reforço de Yasmin, que veio do Rio de Janeiro, o time fez duas boas apresentações sólidas. “O time mostra evolução no sistema defensivo, nas jogadas de transição e nas finalizações”, resumiu.

Já a base, apesar dos resultados negativos, o treinador disse que o trabalho está no caminho certo. “As atletas evoluíram, mostraram mais volume de jogo e estamos realizando um planejamento para que as categorias de base agreguem valores para a equipe adulta a curto/médio prazo”, concluiu.

