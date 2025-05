H7 Esportes enfrenta Restinga em rodada dupla da Liga Brasil

Equipe cadete busca se firmar na Liga Brasil e encara Restinga duas vezes - Crédito: Jhonatan Celestino

A equipe cadete de handebol feminino H7 Esportes São Carlos entra em quadra neste domingo, 1º, para dois importantes confrontos válidos pela Liga Brasil. Os duelos serão contra Restinga e acontecerão no ginásio municipal de esportes Estação Cidadania, em Ribeirão Preto.

Por questões de calendário, os dois times optaram por disputar os confrontos de ida e volta no mesmo dia e em cidade neutra. São Carlos busca sua primeira vitória na competição, enquanto Restinga ocupa a segunda colocação com 3 vitórias em 4 jogos, atrás apenas de Pontal, que lidera com 100% de aproveitamento. Ribeirão Preto aparece em terceiro lugar com 5 vitórias em 6 partidas.

Apesar das dificuldades enfrentadas e do momento delicado na tabela, a equipe são-carlense segue firme em seu planejamento de longo prazo, focado na formação e qualificação das atletas da categoria de base.

Além dos jogos do time cadete, o domingo também será movimentado para a equipe adulta de São Carlos, que enfrentará Frutal às 12h15, também em Ribeirão Preto. As atletas buscam manter a invencibilidade na competição e consolidar sua posição entre os favoritos da temporada.

A expectativa é de um domingo de muito handebol e superação, com as equipes de São Carlos mostrando sua força e compromisso com o esporte, mesmo diante dos desafios da competição.

