H7 Esportes encara nova maratona e tem duas decisões no final de semana

SIGA O SCA NO

27 Out 2023 - 16h38

27 Out 2023 - 16h38 Por Marcos Escrivani

Handebol feminino sonha com vitórias em final de semana com maratona de jogos - Crédito: Divulgação

“Calejada” em maratonas aos finais de semana na temporada 2023, a equipe de handebol feminina H7 Esportes vai encarar mais uma empreitada de três jogos em dois dias neste final de semana. Com direito a estar em ação em dois estados diferentes: São Paulo e Minas Gerais.

A equipe são-carlense, orientada pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues, vai jogar duas semifinais: da Copa Derla e Liga Brasil e em ambas a meta é conquistar bons resultados e lutar pelo título.

O primeiro jogo será às 20h45 de sábado, 28, no ginásio de esportes do Colégio Nossa Senhora das Dores, pela semifinal da Liga Brasil contra São Tomás de Aquino. Em caso de vitória ou derrota, as finais serão realizadas domingo, 29, na mesma praça esportiva.

Já no domingo, 29, no ginásio municipal de esportes Mário Dário Russão, encara Mococa pela Copa Derla. Em caso de vitória, adquire o direito de disputar o título.

Indagado sobre a tripla jornada, Antonio Carlos pontuou como será a logística da delegação são-carlense. “Vamos para Uberaba no sábado e vamos jogar a semifinal. Dormimos na cidade mineira e vamos sair de madrugada para Mococa, onde vamos encarar a Copa Derla. Depois almoçamos e retornamos para Uberaba para cumprir a final. Nossa equipe foi líder em ambas competições na fase classificatória e chegamos para buscar o título em ambas”, garantiu Antonio Carlos.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também