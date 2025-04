Guerreiras de Pinda levam a melhor e vencem São Carlos na LPF

De forma surpreende, sub20 perdeu por 6 a 1 em casa - Crédito: Divulgação

Uma partida onde nada deu certo e com isso, uma apresentação bem abaixo da média. Assim foi a primeira derrota da equipe sub20 ASF São Carlos na Copa da LPF, na tarde deste sábado, 12, no ginásio municipal de esportes Oswaldo Cardoso, em Descalvado.

Com um futsal irreconhecível, a equipe comandada pela técnica Ana Cláudia Bianconi perdeu por 6 a 1 para as Guerreiras de Pinda. Foi a primeira derrota são-carlense na competição.

Ana Cláudia se surpreendeu com o desempenho do sub20, que vinha de duas boas vitórias e duas boas apresentações. “Nossa equipe bateu cabeça. Foi complicado. Pinda veio para jogar nos contra-ataques e fez uma marcação baixa. Nossas tomadas de decisões não foram as melhores e levamos gols em contra-ataques. Elas fizeram 2 a 0 e a partir daí nossa equipe não se encontrou mais”, lamentou.

De acordo com Ana Cláudia, as derrotas fazem parte do contexto e servem como aprendizado. “Agora é colocar a cabeça no lugar, trabalhar mais ainda e buscar a reabilitação. Vínhamos de duas vitórias e estamos com a vaga encaminhada. Então agora é fazer os ajustes para voltar a vencer”, resumiu.

Leia Também