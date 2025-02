Guarani joga últimas chances contra um Timão alternativo

Corinthians alternativo irá encarar o Bugre no Itaquerão - Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Um jogo importante para o Bugre campineiro e apenas como cumprimento de tabela para o Timão.

Assim, o Corinthians enfrenta neste domingo, 23, a partir das 18h30 na Neo Química Arena, o Guarani pela última rodada da primeira fase do Paulistão.

O Corinthians não almeja mais nada. Classificado para o ‘mata’ com a melhor campanha, apenas cumpre tabela. Por este motivo, Ramon Diaz deve colocar em campo um time alternativo e preservar os titulares para o jogo de volta da pré-Libertadores, quando encara o Universidade Central da Venezuela, também em casa, às 21h30 de quarta-feira, 26. A equipe corintiana tem que vencer para avançar na competição sul-americana.

Se para o Timão, o Paulistão neste domingo virou um “treino de luxo”, já que está em 1º no grupo A com 26 pontos, para o Guarani é decisivo. Tem que vencer e torcer por tropeços de Santos, RB Bragantino e Lusa do Canindé que também estarão em ação. O Bugre é terceiro colocado com 12 pontos no grupo B.

A rodada

Ponte Preta x RB Bragantino

Velo Clube x Água Santa

Corinthians x Guarani

Noroeste x Portuguesa

Botafogo x Novorizontino

São Bernardo x São Paulo

Mirassol x Palmeiras

Inter de Limeira x Santos

Classificação

