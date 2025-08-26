Lobinhos garantem classificação no Paulista Sub-13 e seguem vivos no Sub-14

Crédito: Jeferson de Paula

Pela 13ª rodada do Campeonato Paulista Sub-13 e Sub-14, os Lobinhos entraram em campo no último domingo (24), no estádio Luisão, contra o XV de Jaú.

Nesta edição da competição, todas as partidas contam com disputa de pênaltis em caso de empate, valendo um ponto extra.

No Sub-13, a equipe empatou em 1 a 1, com gol marcado por Luan. Nos pênaltis, os Lobinhos levaram a melhor e venceram por 4 a 2, resultado que garantiu a classificação antecipada para a segunda fase do torneio.

Já no Sub-14, o jogo também terminou empatado em 1 a 1, com gol de Pedro Nero. Na decisão por pênaltis, vitória por 5 a 4. Com o resultado, os Lobinhos seguem na 3ª colocação do grupo e dependem apenas de si para avançar de fase.

A próxima rodada será no dia 31 de agosto, quando os meninos enfrentam o Rio Claro, fora de casa, às 9h (Sub-13) e 10h40 (Sub-14).

