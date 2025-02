Grêmio vence com autoridade o Vocem e cola no G8

Luiz Henrique comemora com os jogadores do Grêmio, o primeiro gol em Assis - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Com autoridade, o Grêmio conquistou a primeira vitória fora de casa no Campeonato Paulista da Série A4. Na noite deste sábado, 15, no estádio municipal Antonio Viana da Silva, o Tonicão, fez 2 a 0 no Vocem e colou no G8, chegando aos 10 pontos. O time de Assis caiu para a 14ª posição, com apenas 6 pontos.

O Grêmio chegou ao 6º jogo sem perder e com os três pontos na sétima rodada ganhou uma injeção de ânimo na A4 e está em 9º lugar. Os gols foram de Luiz Henrique e João Victor, um em cada tempo.

A equipe comandada por Marcus Vinícius fez a melhor apresentação no campeonato e soube controlar o ímpeto do Vocem que levou perigo ao gol de Lucas Alves, mas quando estava em desvantagem no placar. Esta foi a primeira vitória do Lobo fora dos seus domínios.

O jogo

Na etapa inicial, o Grêmio saiu vencedor. Mas o jogo foi sonolento. Sobrou transpiração, mas faltou inspiração. Tanto Vocem, como o Lobo da Central concentraram o jogo no meio campo e os goleiros Matheus e Lucas Alves praticamente não foram acionados.

O jogo foi bem disputado, com os jogadore das duas equipes buscando alternativas para surpreender o adversário. Mas a efetividade no ataque, ficou devendo.

Na análise fria da etapa final, o empate sem gols seria o mais justo. Mas não combinaram esse detalhe com o zagueiro Antenor. Aos 42 minutos o defensor do Vocem tinha a posse da bola, mas titubeou. Vitor Gabriel foi mais rápido, roubou a bola e tocou para Luiz Henrique que, da entrada da área chutou no canto direito de Matheus para fazer Grêmio 1 a 0, placar do primeiro tempo.

Na etapa final, a eficiência sorriu para o Lobo pois, logo a 1’30 no primeiro escanteio, Luiz Henrique cobrou e o zagueiro artilheiro João Victor apareceu para ampliar a vantagem da alcateia tricolor.

Com 2 a 0, a ideia seria um controle tranquilo do Grêmio, mas, em busca da reação, o Vocem foi ao ataque e pressionou e teve chance para diminuir. Mas Lucas Alves apareceu em uma grande defesa e no ataque seguinte, a bola se chocou contra o travessão gremista.

O segundo tempo continuou na mesma pegada. O Vocem buscando o gol e o Lobo se defendendo e quem levou a melhor foi o time gremista que segurou a pressão adversária e garantiu a primeira vitória fora de casa na A4.

Leia Também