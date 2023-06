Grêmio vence a primeira como mandante e afunda o São Carlos

SIGA O SCA NO

O cara: Ryan fez os gols da vitória do Grêmio no derby são-carlense - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Enquanto o Lobo da Paulista comemora a liderança provisória do Grupo 3 e a primeira vitória como mandante, o São Carlos chora mais uma derrota, a última colocação e a situação crítica em que se encontra, prestes a ser rebaixado para a Série B2 em 2024.

Assim foi o derby são-carlense pela Série B do Campeonato Paulista na tarde deste sábado, 10, pela fase de classificação no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

Com dois gols de Ryan aos 38 minutos (coincidentemente no primeiro e segundo tempos), o Lobo da Paulista fez 2 a 0 no adversário.

Durante os 90 minutos, a equipe comandada pelo técnico Marcus Vinícius comandou o jogo técnica e taticamente. Com atletas mais qualificados, foi senhor absoluto e não deu chances ao adversário. Ao São Carlos resta lamentar mais uma derrota e com pouquíssimas chances de escapar da degola.

ABSOLUTO

Na primeira etapa, optando por um futebol mais defensivo, o São Carlos teve apenas uma chance de gol, mas sem perigo para o goleiro Murillo.

No mais, só deu Grêmio São-carlense. A equipe comandada pelo técnico Marcus Vinícius foi absoluta. Criou várias chances de gol, teve mais posse de bola e buscou o gol com mais insistência.

De tanto buscar a meta adversária, o Lobo da Central foi recompensado e após uma bela articulação do ataque, a bola sobrou para Ryan que, de voleio, fez um golaço e venceu Cabral, aos 38 minutos.

MANTEVE O DOMÍNIO

No segundo tempo os jogadores do São Carlos tentaram, muito mais na base da transpiração, do que inspiração, o empate. Criou pelo menos duas oportunidades boas, mas a equipe de Bersinho mostrou ser muito limitada tecnicamente.

O Grêmio, por sua vez, manteve o mesmo ritmo da etapa inicial e teve nos pés de Guilherme, Ryan e Zé Vitor, pelo menos quatro excelentes chances para ampliar. Sem sucesso.

Na etapa final o que atrapalhou em demasia as chances de ataque gremistas foram os sucessivos impedimentos. Desatentos, os jogadores se colocaram de forma irregular na linha de frente do Lobo.

De tanto insistir, o Grêmio chegou ao segundo gol. Novamente com Ryan que aproveitou cruzamento e chutou sem chances para Cabral, aos 38 minutos.

Desta forma, o jogo seguiu até o final. O Grêmio, enfim, venceu a primeira como mandante, dorme na liderança e o São Carlos aumenta o desespero. Em situação crítica, está prestes a ser rebaixado para a Série B2.

