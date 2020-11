Grêmio vai a Jaú e joga a vida contra o Galo da Comarca

"Resenha" quente: Marcus Vinícius procura motivar atletas para jogo decisivo em Jaú. Tem que vencer o XV - Crédito: Marcos Escrivani

O estádio Zezinho Magalhães, será palco nesta quarta-feira, 18, a partir das 15h, do decisivo jogo entre XV de Jaú e Grêmio São-carlense, válido pela décima e última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista da Série B.

Os dois times irão jogar a vida na competição, com vantagem para os mandantes, que jogam pelo empate, enquanto que os são-carlenses têm que vencer para estarem no mata-mata da Bezinha.

A Internacional acabou sendo a “fiel da balança”, uma vez que veio a São Carlos pela oitava rodada e segurou o Grêmio ao empatar em 1 a 1. Já o XV foi a Bebedouro na nona rodada e fez 2 a 0 no adversário.

Assim o Galo da Comarca foi a 12 pontos, enquanto que o Lobo ficou com 10 pontos. Desta forma, uma vitória simples coloca o time são-carlense na sequência da competição, enquanto que os jauenses terão que fazer conta se conseguem a classificação por índice técnico (melhor terceiro colocado).

ATITUDE

Sem poder contar com o zagueiro Lucão, expulso contra a Inter, Marcus Vinícius prometeu uma equipe com atitude para encarar o XV. “Fora de casa fizemos bons jogos e não perdemos até agora. O Grêmio irá propor o jogo e durante os 90 minutos teremos nossas estratégias para surpreender o adversário. Acredito em um jogo com marcação forte e com dois times buscando o resultado”, opinou.

Em sua campanha na primeira fase, o Grêmio soma duas vitórias, quatro empates e uma única derrota (sofrida no Luisão, para a Francana, com um gol nos acréscimos).

“Minha equipe aprendeu a competir nesta divisão, aprendeu a sofrer a ser madura. Todos os atletas estão preparados para esta decisão e eles crescem em jogos difíceis. E em uma partida onde será disputada a vida dentro do torneio, com um adversário considerado favorito, seremos um franco atirador. Vamos fazer um bom jogo, vencer e trazer a classificação para a casa”, prometeu Marcus Vinícius.

