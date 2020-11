Grêmio tropeça em casa e fica no empate com o lanterna Inter

O Grêmio do técnico Marcus Vinícius tropeçou em casa e vê situação complicada na Série B - Crédito: Marcos Escrivani

A previsão do técnico Marcus Vinícius se tornou em uma triste realidade na tarde desta terça-feira, 10, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira: pela 8ª rodada do Campeonato Paulista da Série B, o Grêmio São-carlense apenas empatou com a Internacional de Bebedouro, lanterna do grupo 3.

O treinador são-carlense, na tarde de segunda-feira, 9, disse ao São Carlos Agora que temia enfrentar um adversário já eliminado, pois era um franco atirador e não tinha nada a perder.

A previsão se tornou um fato: o time visitante fez uma boa partida e complicou a vida do Grêmio na competição. Com o empate, a equipe foi a 10 pontos e está na segunda colocação, beneficiado pela derrota em casa do XV de Jaú para a Francana por 1 a 0. Com este resultado, a Francana se consolidou como a melhor campanha e foi a 17 pontos e o Galo da Comarca permaneceu com 9 pontos. Porém tem um jogo a menos que o Grêmio e na sexta-feira, 13, às 15h, em Bebedouro, enfrenta a Internacional que tem apenas dois pontos positivos.

Temporariamente o Grêmio permanece a vice-liderança e terá que torcer para que o XV não vença a Inter para decidir a classificação em Jaú, na próxima quarta-feira, 18.

FORTES EMOÇÕES

Grêmio e Internacional proporcionaram um jogo de fortes emoções. Sem nada a perder, o time visitante se lançou ao ataque e fez 1 a 0 logo aos 4 minutos, em um belo gol de Alan.

O time de Bebedouro continuou mais agudo e levou perigo ao gol de Lucas Alves, enquanto que o Grêmio se apresentava disperso na etapa inicial e criou apenas duas boas chances de gol. Em uma delas, Wesley perdeu um gol inacreditável, dentro da pequena área.

Na etapa final a Inter retornou com o mesmo ritmo e logo aos 3 minutos, Adyson Jr mandou uma bola na trave de Lucas Alves.

Aos 17 minutos foi a vez do lateral João Cleber salvar o goleiro Maranhão, tirando uma bola na linha de gol e não permitiu o empate.

Mesmo sem muita criatividade, mas com muita vontade, o Lobo chegou ao empate através de João Pedro que chutou da intermediária e contou com a falha de Maranhão. Isso aos 36 minutos.

A partir daí o Grêmio foi só ataque, mas aos 44 minutos, o zagueiro Lucão recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Com um a menos, aos 49 minutos, Joãozinho teve a chance da virada gremista e livre de marcação chutou nas mãos de Maranhão.

