Grêmio tropeça e fica no empate com o Inter no Luisão

Ferreira comemora o gol que abriu a contagem no Luisão: empate gremista - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Um empate em uma partida movimentada e marcada por dois lances polêmicos e que deixou a impressão que o árbitro Nelson Marques da Silva buscou ‘compensar’ um erro, marcando um pênalti que causou a revolta do Grêmio São-carlense.

Assim foi o 1 a 1 entre as batalhas do Lobo da Central e o Lobo Vermelho, na noite desta quarta-feira, 19, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, pela oitava rodada do Campeonato Paulista da Série A4.

Com o resultado, o Grêmio São-carlense não conseguiu chegar no G8. Está em 9º lugar com 11 pontos, a mesma do Inter, que está uma posição acima.

O jogo foi bem disputado, com um leve domínio visitante. Aos 10 minutos, o Grêmio saiu na frente através de Ferreira. Na segunda etapa, aos 17 minutos, Kiko Rodrigues empatou após cobrança de uma penalidade máxima polêmica.

O jogo

O primeiro tempo no Luisão foi de fortes emoções. Um time de “gente grande”. Mais ofensivo, o Grêmio São-carlense mostrou a que veio e logo aos 10 minutos, Ferreira fez 1 a 0, sem chances para Rodolfo.

Mas o Inter de Limeira não sentiu o gol. Pelo contrário, pois nos 45 minutos iniciais foi em busca do empate e criou várias chances e o goleiro Lucas Alves apareceu para fazer boas defesas.

Porém, o Grêmio não recuou e em ataques rápidos, levou sério perigo ao gol de Rodolfo. Mas o 1 a 0 permaneceu no placar parcial.

O segundo tempo começou na mesma maneira como terminou a primeira etapa. Um jogo aberto, com as duas equipes procurando o jogo. O Inter buscava mais o ataque, pois corria atrás o empate. Aos 17 minutos, um lance polêmico: após cobrança de escanteio, Kiko Rodrigues pegou a sobra e chutou. A bola bateu em Hilário e o árbitro viu toque de mão do zagueiro gremista. O próprio Kiko cobrou e empatou a partida.

Após o gol, as duas equipes continuaram agressivas, mas o Inter foi mais agudo e teve o controle da partida. Mas, após os 90 minutos, o empate permaneceu.

Lance que revoltou

Na etapa final, quando o Grêmio vencia por 1 a 0, o Inter de Bebedouro estava melhor na partida e levava perigo ao gol de Lucas Alves. A equipe visitante chegou ao empate, mas em um lance polêmico.

Aos 17 minutos do segundo tempo, o Inter cobrou um escanteio e a bola foi rechaçada e da entrada da área, Kiko Rodrigues dominou e arrematou a bola se chocou contra defensores gremistas e o árbitro Nelson Silva viu pênalti.

A partida era transmitida ao vivo pela FPF e o lance visto pelo mediador foi ‘congelado’ no momento em que se choca contra os defensores e fica a impressão que a bola bate na barriga de um atleta e não na mão, como sugeriu o árbitro que viu a infração.

Marcou penalidade, apesar dos protestos gremistas. Kiko Rodrigues cobrou e empatou a partida.

Leia Também