Grêmio tem último desafio antes da estreia na Série B

No Luisão, o último treino antes do amistoso: Grêmio finaliza preparação para a estreia na Série B

Com os portões fechados, sem o acesso dos torcedores, o Grêmio São-carlense faz a partir das 10h deste sábado, 10, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o último compromisso amistoso antes da estreia no Campeonato Paulista da Série B, que acontece no próximo domingo, 18, quando o Lobo pega a Matonense fora de casa, no estádio municipal Doutor Hudson Buck Ferreira.

O adversário será Amparo pela segunda vez. No primeiro jogo-treino entre ambas equipes, o adversário, em casa, levou a melhor e venceu por 1 a 0, gol de pênalti.

Agora, o Grêmio quer dar o troco e Marcus Vinícius treinou em alta intensidade o time durante toda a semana para este encontro. “Observei algumas falhas que os atletas apresentaram e trabalhamos em cima disso. Nesta partida pretendo mexer menos na equipe. Tenho uma base e vou aproveitar para fazer algumas variações. Quero que a partida tenha um caráter oficial e passei isso para os jogadores”, disse o técnico adiantando que pretende fazer cinco alterações.

SIMULAR MATA-MATA

A primeira fase da Série B é pontos corridos e dois turnos. A partir da segunda, mata-mata. Contra o Amparo, Marcus Vinícius pretende simular a fase decisiva do campeonato, que será eliminatório, após dois jogos.

“Se lá, o Amparo venceu por 1 a 0, se estivéssemos no mata-mata, para passar de fase, teríamos que vencer necessariamente. Então conscientizei os atletas disso. Vamos simular esta situação”, afirmou Marcus Vinícius. “Para tanto irei usar algumas variações durante os 90 minutos, marcação sob pressão, privilegiar a posse de bola, ser uma equipe vertical e buscar sempre o gol. Afinal, temos que vencer”, afirmou.

O zagueiro Lucas Antonio, 21 anos, que no ano passado disputou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes pelo Santa Cruz/PE achou interessante a iniciativa do treinador. “Vejo como forma positiva termos esta pressão desde já, mesmo a partida sendo amistosa. É uma forma de nos prepararmos mentalmente para lutar por uma possível vaga. A iniciativa é ótima”, elogiou.

ATLETA NA CASA

Durante a semana o Grêmio recebeu mais um reforço: o goleiro Everty, 21 anos, que teve passagens pelo CEO/AL e Juventude/RS. Marcus Vinícius disse que é mais um atleta que chega para compor o grupo, que ainda não está fechado.

“Estamos analisando o mercado e quando surgir uma boa oportunidade, iremos atuar. Mas de forma pontual para deixar o time ainda mais competitivo”, garantiu.

