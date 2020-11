Grêmio tem nova decisão na Série B e pega a invicta Francana

Luan está otimista e garante que Grêmio está focado e vai a Franca para vencer - Crédito: Marcos Escrivani

Sem poder contar com o atacante Rodolfo, expulso na vitória diante da Matonense (2 a 0), mas tendo o reforço do volante Orlando que cumpriu suspensão na mesma partida, o Grêmio São-carlense tem mais um jogo considerado decisivo na Série B do Campeonato Paulista.

A partir das 16h deste sábado, 7, no estádio municipal Dr. José Lancha Filho, encara a líder e invicta Francana (13 pontos). Em terceiro lugar (8 pontos) no grupo 3, busca mais uma vitória para permanecer com boas chances de classificação para a segunda fase da competição.

Uma hora antes (15h), no estádio municipal Dr. Hudson Buck Ferreira, a Matonense (3 pontos, 4º lugar) joga suas últimas fichas no grupo e pega o XV de Jaú (vice-líder, 8 pontos). O Inter de Bebedouro (lanterna com 1 ponto) folga na rodada.

JOGO DECISIVO

O técnico Marcus Vinícius antecipou que, à exceção de Rodolfo, terá os demais atletas à disposição e não pretende mudar a característica da equipe jogar. “Vamos manter a pressão alta e propor o jogo. Precisamos da vitória para se manter na zona de classificação”, observou.

Invicta, a Francana foi inclusive, a responsável pela única derrota do Lobo na Série B, ocorrida nos acréscimos, com um gol aos 48 minutos da etapa final. “Não nego que ela fica entalada. Mas é apenas um ingrediente a mais. Porém, temos que buscar os três pontos, pois nossa meta é vencer para se manter vivo no torneio”.

O lateral direito Luan, confirmado para a partida, tem sido um dos atletas que auxilia o ataque e tem sido eficiente na marcação. “Estou me adaptando ao esquema de jogo do professor (Marcus Vinícius). Gosto de atacar, mas não posso esquecer das minhas funções defensivas”, analisou.

Sobre a partida contra a Francana, Luan garantiu que o grupo está focado. “Estamos engasgado com a derrota em casa, mas a gente encara a partida como se fosse uma final. Vamos lutar para buscar o resultado, mas considerados todos os jogos decisivos. Os adversários são iguais. Ninguém é mais forte ou mais fraco. Nosso foco é respeitar todos os times e sempre buscar os três pontos”, finalizou.

NA SEGUNDA FASE

Se a Série B terminasse hoje, o Grêmio São-carlense estaria classificado para a segunda fase, já que garantem vaga os dois primeiros colocados dos sete grupos, mais dois por índice técnico.

Na terceira colocação com 8 pontos no grupo 3, o Lobo está empatado em todos os critérios com a Mauaense, que está no grupo 5.

Porém no grupo 4, o Independente de Limeira, também com 8 pontos perde apenas no critério saldo de gols (-1). Grêmio e Mauaense tem 2 gols de saldo (ambos).

