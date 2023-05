Grêmio tem manhã no Paulista sub15/sub17 a ser esquecida

Derrotas marcaram a apresentação das equipes de base do Grêmio - Crédito: Fernando Zanderim Junior

Uma manhã a ser esquecida no Campeonato Paulista sub15/sub17. Resta juntar os cacos, respirar fundo e preparar as equipes para o próximo desafio.

Assim foi a segunda rodada do segundo turno da fase de classificação na manhã deste sábado, 20, para o Grêmio São-carlense que sofreu duas doloridas e inesperadas derrotas para o Novorizontino no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira. Os jogos foram válidos pelo grupo 4.

No sub15, o Grêmio sofreu um complicado revés por 5 a 0 para os visitantes e com isso estacionou na 3ª colocação com 13 pontos. Os visitantes foram a 16. No sub17, nova derrota, agora pela contagem mínima. A equipe permaneceu com 10 pontos e o adversário foi a 17.

Na segunda-feira, 22, as equipes retornam aos treinos para encarar mais um complicado adversário, a Ferroviária, em Araraquara.

SÃO CARLOS

Sem chances de classificação nas duas, o São Carlos esteve em ação no estádio municipal Frederico Dalmazo, quando encarou o Sertãozinho.

No sub15, empate em 1 a 1. A Águia foi a 5 pontos. No sub17, mais uma derrota e a lanterna do grupo 4, com apenas 2 gols.

SUB20

Na sexta-feira, 19, o São Carlos foi a Araras pelo Paulista sub20 e encarou o União São João pela abertura do segundo turno da fase de classificação. Após 90 minutos, a equipe são-carlense venceu por 2 a 1. Foi a 6 pontos no grupo 5, porém continua na penúltima colocação, enquanto o adversário permanece sem somar ponto. O jogo aconteceu no estádio municipal Hermínio Ometto.

