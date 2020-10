Grêmio tem hoje, a 4ª melhor campanha entre os 3ºs colocados

27 Out 2020 - 06h49

Se a fase de classificação do Campeonato Paulista da Série B terminasse hoje, o Grêmio São-carlense não estaria classificado para o mata-mata, que iria reunir as 16 melhores equipes do torneio.

Quatorze delas se classificaram com as duas primeiras colocações nos seus respectivos grupos e os dois qualificados restantes seriam por índices técnicos: os dois melhores terceiros colocados da fase, independentemente do grupo.

Concluídas três rodadas da primeira fase, o Grêmio São-carlense é o terceiro colocado do grupo 3, com 4 pontos (uma vitória, um empate e uma derrota), marcou quatro gols e sofreu quatro gols, tendo um aproveitamento de 44,4%. É a quarta melhor campanha até aqui.

Entre os terceiros colocados até aqui, a melhor campanha é do Flamengo de Guarulhos, que está no grupo 5. O time fez dois jogos (uma vitória e um empate), tem 4 gols pró e 3 gols contra. Totaliza 66,7% de aproveitamento. Soma 4 pontos.

Campanha semelhante (a segunda melhor) tem o Independente de Limeira no grupo 4. O time realizou dois jogos (venceu um e empatou o outro). O ataque fez dois gols e a defesa sofreu apenas um. Tem também 66,7% de aproveitamento. Tem igualmente 4 pontos.

A terceira melhor campanha é do União Mogi, no grupo 6. Também possui 4 pontos, conquistados através de uma vitória, um empate e uma derrota. Com 44,4% de aproveitamento, a equipe marcou dois gols e sofreu apenas um.

A Mauaense, no grupo 7, tem a quinta melhor campanha entre os terceiros colocados. A equipe tem 50% de aproveitamento e 3 pontos ganhos. Em dois jogos, uma vitória e uma derrota. O ataque fez 4 gols e a defesa foi vazada em três oportunidades.

A sexta melhor campanha é do Tupã, no grupo 2, com 3 pontos, conquistados após uma vitória e uma derrota. São 50% de aproveitamento. O ataque fez um gol e a defesa sofreu igualmente um tento.

A pior (sétima) campanha entre os terceiros colocados pertence ao Araçatuba, no grupo 1. O time fez três partidas e tem 33,3% de aproveitamento. Foi uma vitória e duas derrotas. O ataque marcou um gol até aqui e sua defesa foi vazada duas vezes.

