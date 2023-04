Grêmio tem dupla vitória em cima do São Carlos no futebol de base

SIGA O SCA NO

Pequenos Lobos comemoram vitória na estreia do Paulista: barba e cabelo - Crédito: Divulgação

Vitória em dose dupla. Assim foi a estreia do Grêmio São-carlense no Campeonato Paulista sub15 e sub17, em jogos realizados na manhã de sábado, 8, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira.

Os trabalhos foram abertos no sub15. Os Pequenos Lobos com um futebol mais objetivo, não deram chance às Pequenas Águias e no primeiro derby, venceram por 3 a 0, gols de Vinicius Furlan, Luís Fernando e Cauã Roberto.

No encerramento da rodada dupla, mais uma vitória gremista. No sub17, após um disputado clássico, a vitória pela contagem mínima, gol de Kaio.

As duas equipes estarão em ação no próximo final de semana pela segunda rodada da fase de classificação. O Grêmio irá até Iacanga e no estádio municipal José Antonio Rossi enfrenta o Novorizontino a partir das 9h.

Já o São Carlos joga novamente no Luisão e no domingo, a partir das 13h enfrenta o Sertãozinho.

Leia Também