Grêmio tem “decisão” em casa no sub17 no Paulista

Sub17 do Grêmio tem jogo decisivo no Luisão: vencer o Novorizontino e sonhar com a vaga no Paulista - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

O estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, promete ser uma “panela de pressão” na manhã deste sábado, 20, quando acontece rodada dupla pelo Campeonato Paulista sub15 e sub17. Em ambas categorias, o Grêmio São-carlense encara o Novorizontino e os jogos são encarados como “decisões”, uma vez que estará em jogo a ‘briga’ pela vitória e a luta por vagas para a segunda fase da competição. A bola rola a partir das 9h.

No sub17, por exemplo, o Novorizontino lidera com 14 pontos o Grupo 4 e o Grêmio vem na terceira colocação com 10. Para o técnico Rafael Sunderman, será um “jogo de gigantes” e a expectativa é a melhor possível quanto a um resultado positivo.

“Com certeza é um jogo grande. No primeiro turno fizemos uma ótima partida, muito equilibrada e ganhou quem errou menos, no caso o Novorizontino. Sabemos que para brigar pela classificação do grupo, não podemos pensar em não pontuar e estamos preparados pra fazer uma excelente partida”, disse o comandante. Para ele, o sub17 tem a partir de agora, três “decisões” seguidas na fase de classificação. “Temos praticamente quatro times, brigando por três vagas. Temos três decisões na sequência: Novorizontino, Ferroviária e Taquaritinga e vamos encarar cada partida como uma final”, garantiu.

Na preliminar, abrindo a manhã de jogos, estarão frente a frente as equipes sub15. No grupo 4, Grêmio e Novorizontino estão empatados com 13 pontos cada. O time visitante, porém, leva a vantagem por ter melhor campanha e ocupa provisoriamente a segunda colocação.

SÃO CARLOS

Com campanhas modestas, as equipes sub15 e sub17 do São Carlos também estarão em ação pelo Paulista neste sábado. A partir das 9h, encara o Sertãozinho, no estádio municipal Frederico Dalmazo.

No sub15, a Águia está em 5º lugar com 4 pontos, enquanto que o Touro dos Canaviais, com 7. No sub17, o São Carlos é lanterna (2 pontos) e o Sertãozinho está uma posição acima, com 3 pontos.

SUB20

Pelo Campeonato Paulista sub20, o São Carlos também estará em ação neste final de semana. Nesta sexta-feira, 19, a partir das 15h, encara o União São João no estádio municipal Hermínio Ometto. Pelo grupo 5, será a “partida dos desesperados.

O São Carlos é o penúltimo colocado com apenas 3 pontos. O União tem campanha ainda pior: lanterna sem ter conquistado um ponto sequer.

Leia Também