Grêmio sub15 vence e sub17 tropeça e está eliminado

Sub15 do Grêmio venceu e encaminhou classificação para a segunda fase - Crédito: Fernando Zanderin Junior

Enquanto a garotada do sub15 comemora a vitória, a do sub17 lamenta a derrota e a consequente eliminação. Este foi o enredo da dupla participação do Grêmio São-carlense na penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista sub15/sub17, na manhã de sábado, 3.

No estádio municipal Adail Nunes da Silva, o Grêmio São-carlense encarou o CA Taquaritinga em ambas categorias pelo grupo 4.

No primeiro jogo, o sub15 fez a sua parte e conquistou uma importante vitória por 2 a 1 e chegou aos 17 pontos e tem excelentes chances de chegar à segunda fase por índice técnico (melhor terceiro colocado). O adversário permaneceu sem somar ponto em último lugar no grupo.

Já o sub17 que alimentava escassas chances de se classificar, jogava pela vitória. Entretanto, apesar do esforço dos jogadores, o CAT foi melhor e garantiu a vitória por 2 a 0, se mantendo na segunda colocação do grupo 4 com 16 pontos. Já o Grêmio, eliminado, estacionou nos 10.

No próximo sábado, 10, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, o Grêmio encerra a participação na primeira fase diante do Sertãozinho em ambas as categorias.

SÃO CARLOS

Eliminado em ambas as categorias, o São Carlos apenas cumpriu tabela pelo Estadual sábado, 3, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

O sub15 foi goleado pelo líder Novorizontino (22 pontos) por 4 a 0 e permaneceu com 8 pontos. O sub17, lanterna com apenas 5 pontos, conheceu nova derrota para o time de Novo Horizonte, que fez 3 a 2 e foi a 21 pontos.

No próximo sábado, 10, no estádio municipal Dr. Cândido de Barros, o São Carlos encerra a participação na primeira fase diante da Ferroviária em ambas as categorias.

SUB20

A equipe sub20 do São Carlos continua o martírio no Paulista da categoria. Pelo grupo 5, na tarde de domingo, 4, no estádio municipal Major José Levi Sobrinho foi goleado pela Inter de Limeira por 4 a 1. Com isso a equipe, já eliminada, permanece com 7 pontos e o adversário é vice-líder, com 17 pontos.

Leia Também