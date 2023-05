Grêmio sub15 quer vencer derby para ser vice-líder do grupo 4

Equipe sub15 do Lobo quer vencer para buscar a segunda colocação no grupo - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

A manhã deste sábado, 13, promete ser quente no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, com uma rodada dupla pela abertura do segundo turno do Campeonato Paulista sub15/sub17.

No “cardápio” do dia, dois derbys, com muita rivalidade e adrenalina. A rodada tem início às 9h e valem pelo grupo 4 em ambas as categorias.

No “menu” esportivo, o prato de entrada reúne as equipes sub15 do Grêmio e São Carlos que estão em momentos distintos na competição.

Os Lobinhos vem de bons resultados e com 10 pontos (na terceira colocação), luta pela vice-liderança e a classificação direta para a segunda fase. Com apenas 4 pontos e na vice-lanterna, as Pequenas Águias buscam a reabilitação e a possibilidade de manter as chances de classificação ainda acesas.

Animado com o desempenho da equipe, o técnico do sub15 do Grêmio, Evandro de Lima, está otimista. “A equipe está crescendo na competição, fazendo jogos consistentes e no Paulista é importante pontuar todas as rodadas. Agora inicia o segundo turno com o derby. Jogo difícil e muito importante e vamos com muito trabalho fazer mais um grande jogo e seguir buscando nosso objetivo que é a classificação para a segunda fase”, pontuou.

ÁGUA NO CHOPE

Se os Lobinhos estão animados, as pequenas Águias querem surpreender e jogar “água no chope” do adversário. O time faz uma campanha irregular no Paulista, mas o técnico Régis Barbosa garantiu que o time está animado e quer surpreender no derby.

“Estamos motivados, trabalhando forte e vamos com tudo para mais um derby. No primeiro jogo do campeonato não tínhamos alguns jogadores que não haviam caído no BID, mas agora a história é diferente. Acredito que podemos surpreender nosso rival de uma maneira sólida. Conversamos com os meninos sobre a importância do jogo e eles estão confiantes. É um torneio forte e um confronto importantíssimo para nós também”, disse o comandante.

SUB17

Como “sobremesa”, as equipes sub17 estarão frente a frente. O São Carlos está na lanterna com 2 pontos e apenas cumpre tabela. O Grêmio está em terceiro lutar com 7 pontos e para continuar com chances, tem que vencer o adversário. Único resultado que interessa.

