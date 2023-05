Grêmio sub15, após goleada em casa, busca a reabilitação no Paulista

Pequenos Lobos buscam a reabilitação em Araraquara: encaram a líder AFE - Crédito: Fernando Zanderim Junior

Após a surpreendente goleada sofrida em casa (0 a 5) para o Novorizontino, a equipe sub15 do Grêmio São-carlense vai em busca da reabilitação no Campeonato Paulista sub15/sub17.

Em terceiro lugar no grupo 4, com 13 pontos, terá, entretanto, uma parada bem indigesta a partir das 9h deste sábado, 27. No estádio municipal Ari Cândido de Barros, enfrenta a líder Ferroviária que soma 18 pontos.

A equipe orientada pelo técnico Evandro Lima vai em busca da reabilitação e tentará surpreender o time araraquarense. Consciente, admite a má apresentação diante do Novorizontino, mas projeta partidas mais sólidas. “Não fizemos um bom jogo, mas sabemos da capacidade da nossa equipe, tanto que vínhamos de três vitórias seguidas. Jogamos contra um grande adversário que é o Novorizontino e agora é virar a página e seguir em busca do nosso objetivo que é a classificação para segunda fase da competição. O próximo jogo é mais um grande desafio, onde vamos enfrentar o líder fora de casa e vamos dar confiança para o grupo, trabalhar muito e preparar a melhor estratégia para fazer um jogo seguro e buscar a vitória”, disse.

O sub17 também estará em ação contra a AFE. A equipe também vem de derrota para o Novorizontino (0 a 1) e está em terceiro lugar com 10 pontos no grupo 4. A Ferroviária está logo atrás, com 9 pontos.

SÃO CARLOS

As equipes sub15 e sub17 do São Carlos também jogam. Porém apenas cumprem tabela, já que estão praticamente eliminadas. Ambas jogam no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, a partir das 9h deste sábado, 27, quando recepcionam o Taquaritinga.

O sub15 está em 5º lugar com 5 pontos e o CAT, na lanterna sem ponto nenhum. O sub17 é o último colocado com apenas 2 pontos e o CAT, vice-líder, com 13. As equipes também estão no grupo 4.

SUB20

Com escassa chance de classificação para a segunda fase do Campeonato Paulista sub20, o São Carlos vai estar em ação pelo Grupo 5 neste final de semana.

Domingo, a partir das 15h, no Luisão, recebe o Rio Claro. As duas equipes estão com 6 pontos e para sonhar com remotas chances de classificação, tem que vencer o time visitante.

