Grêmio sub11 se reabilita e sub13 perde no Paulista

SIGA O SCA NO

Lobinhos encerraram a participação no turno inicial do Paulista contra o Rio Claro - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Terminou o primeiro turno da fase de classificação do Campeonato Paulista sub11/sub13 e o Grêmio São-carlense encerrou esta primeira etapa em terceiro lugar no grupo 4 em ambas as categorias.

Na manhã de domingo, 2, as equipes estiveram em ação no estádio municipal Dr. Augusto Schmidt Filho. O primeiro time a entrar em ação foi o sub11 e com gol de Caio, conseguiu a reabilitação ao vencer o Rio Claro pela contagem mínima.

Porém, pelo menos placar, os Lobinhos do sub13 foram surpreendidos pelos anfitriões rio-clarenses.

Agora há uma breve pausa no Paulista durante o mês de julho e a competição retorna somente no dia 30 quando as duas equipes gremistas vão até Santa Bárbara D’Oeste encarar o União Barbarense.

Leia Também