Grêmio sub11 perde e sub13 fica no empate pelo Paulista

Equipes de base do Grêmio não conseguiram vitórias no final de semana - Crédito: @ismaeldelmafotografia77

Nos jogos de ida da segunda fase do Campeonato Paulista sub11/sub13, que entra na fase do mata-mata (jogos eliminatórios), o Grêmio São-carlense não conseguiu resultados positivos.

As equipes sub11 e sub13 estiveram em ação na manhã de domingo, 17 e acumularam um empate e uma derrota.

No estádio municipal Ernesto Rocco, em Porto Feliz, o sub11 foi derrotado pelo Desportivo Brasil e no segundo jogo, em casa, precisa devolver o placar para levar a disputa para as penalidades máximas ou vencer por dois gols de diferença para avançar à terceira fase.

No estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, o sub13 saiu na frente diante do Botafogo de Ribeirão Preto, gol de Pietro Correia. Porém, no final da partida sofreu o gol de empate, convertido após penalidade máxima.

No próximo domingo necessita da vitória para se classificar. Já o Botafogo se classifica com uma vitória simples, o mesmo correndo se o placar foi favorável aos Lobinhos.

