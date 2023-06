Grêmio sub11 busca a reabilitação no Paulista; sub13 quer manter a ponta

Pequenos Lobos sonham com resultados expressivos no Paulista - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

A meta pelo resultado é a mesma, mas as propostas são diferentes. Desta forma, as equipes sub11 e sub13 do Grêmio São-carlense estarão em ação na manhã deste domingo, 2, pela sétima rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista das categorias.

Pelo grupo 4, os Pequenos Lobos entram em campo a partir das 9h para uma jornada dupla no estádio municipal Dr. Augusto Schmidt, quando encaram o Rio Claro fora de casa.

Em uma fase propositiva e líder absoluto do grupo 4, com 15 pontos, o sub13 encara o adversário que está com 12 pontos e em terceiro lugar. A meta é buscar um bom resultado e se manter na ponta.

Já o sub11 que perdeu em casa para o XV de Piracicaba, caiu para quarto lugar (10 pontos) e terá pela frente um time que vem de goleada (0 a 4 para o Barbarense) e está na sétima colocação com 7 pontos.

A equipe do técnico Rodrigo Martins busca a reabilitação com o intuito de voltar a encostar nos líderes. Para tanto, os Pequenos Lobos se empenharam em busca do resultado e a meta é trazer a vitória para casa.

“Estamos trabalhando forte durante a semana, corrigindo os pontos negativos que tivemos principalmente na fase defensiva (bolas paradas nos escanteios), onde sofremos os três gols (contra o XV). É passar confiança aos atletas, são crianças que precisam de total apoio nesse momento de revés. Precisamos ir para essa partida e fazermos o nosso melhor, para consequentemente o resultado positivo vir também e conseguirmos a reabilitação”, disse o comandante gremista que tem a esperança de se manter na parte de cima da tabela.

“Para nos mantermos nas primeiras colocações, precisamos continuar trabalhando, desenvolvendo todos os princípios e conceitos necessários para o crescimento e desenvolvimento desses atletas. A preparação é importantíssima para todo o processo de formação, e cabe a nós passarmos não só para as crianças mas também aos pais, para que possamos não só alcançar o nosso objetivo nesse momento, mas contribuir na formação integral desses atletas em busca do seus grandes sonhos de ser jogador profissional”, comentou, finalizando a entrevista com uma frase motivacional do técnico Bernardinho, de vôlei. “A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer”.

