Grêmio segura o Penapolense e empata fora

Deivid Batista comemora o gol gremista: mais um empate na A4 - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Pelo quarto jogo seguido e a história se repete. O Grêmio São-carlense saiu na frente, mas não conseguiu manter a vantagem. Assim foi na manhã deste domingo, 2, no estádio municipal Tenente Carriço, em Penápolis.

Pela quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A4, Penapolense e Grêmio São-carlense ficaram no 1 a 1. Um resultado que desagradou os dois times. Pelo lado gremista, o primeiro tempo foi de almanaque e poderia até ter resolvido a partida. Mas fez um segundo tempo ruim técnica e taticamente.

O time da casa buscava os 3 pontos para se firmar nas primeiras colocações do campeonato. Já o Lobo da Central tentava a primeira vitória para entrar no G8. O resultado, entretanto, desagradou a todos.

O Grêmio saiu na frente aos 24 minutos através de Deivid Batista e o Penapolense empatou aos 37 com Deivid. Após quatro rodadas, o time são-carlense permanece sem vencer no campeonato.

O jogo

O primeiro tempo do Grêmio foi de almanaque. Dominou a Penapolense e teve o domínio da posse de bola. Com marcação alta e toque de bola, o time de Marcus Vinícius foi absoluto e mostrou evolução técnica e tática em relação as três primeiras apresentações na A4.

Aos 24 minutos, a marcação forte fez efeito. O meia Deivid errou e Gustavo Cabelo ‘roubou’ a bola e armou o ataque na sua intermediária de defesa, se livrou se três marcadores e serviu Deivid Batista que tocou sem chances para Vinícius.

Com a vantagem, o Grêmio manteve o ritmo e em uma falha conjunta da zaga sofreu o empate. Em uma falta da esquerda, aos 37 minutos, o meia Deivid, que falhou no gol gremista, cruzou a bola na área do Lobo. A bola resvalou no ‘telhado’ de Thuram e Lucas Alves falhou e deixou a bola entrar em sua meta. Com 1 a 1, terminou a etapa inicial.

No segundo tempo, Marcus Vinícius alterou o jogo e tirou Gustavo Cabelo, o melhor do primeiro tempo e colocou Romário. O Grêmio não manteve o ritmo e o Penapolense cresceu e passou a dominar o jogo, criando várias chances de marcar.

O goleiro Lucas Alves mostrou presença e em outros ataques, o Penapolense mostrou falta de pontaria impressionante, para sorte do Lobo, que nada criava.

Nos minutos finais, o Grêmio melhorou ao avançar a marcação. Mas o jogo caiu tecnicamente e o empate acabou sendo justo pelo que apresentaram as duas equipes.

