CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

O Grêmio São-Carlense entra em campo neste sábado (28), às 19h, para um confronto importante diante do São Caetano, líder da competição, pela 14ª rodada do Paulistão A4 Rivalo 2026. A partida será realizada no Estádio Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, em São Carlos. A equipe são-carlense ocupa atualmente a quinta colocação, com 22 pontos, enquanto o adversário soma 29 pontos e lidera o campeonato.

Os ingressos estão disponíveis de forma online pelo site saocarlense.soudaliga.com.br e também na bilheteria do estádio a partir das 16h. Os valores são de R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia-entrada para todos os setores. Crianças de até 10 anos têm entrada gratuita.

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