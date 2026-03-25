(16) 99963-6036
sÃ¡bado, 28 de marÃ§o de 2026
PaulistÃ£o A4 Rivalo 2026

GrÃªmio SÃ£o-Carlense recebe o lÃ­der SÃ£o Caetano no LuisÃ£o

28 Mar 2026 - 07h53Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
GrÃªmio SÃ£o-Carlense recebe o lÃ­der SÃ£o Caetano no LuisÃ£o - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

O Grêmio São-Carlense entra em campo neste sábado (28), às 19h, para um confronto importante diante do São Caetano, líder da competição, pela 14ª rodada do Paulistão A4 Rivalo 2026. A partida será realizada no Estádio Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, em São Carlos. A equipe são-carlense ocupa atualmente a quinta colocação, com 22 pontos, enquanto o adversário soma 29 pontos e lidera o campeonato.

Os ingressos estão disponíveis de forma online pelo site saocarlense.soudaliga.com.br e também na bilheteria do estádio a partir das 16h. Os valores são de R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia-entrada para todos os setores. Crianças de até 10 anos têm entrada gratuita. 

Leia TambÃ©m

Com gol de Vichtor ParÃ¡, SÃ£o-Carlense bate JacareÃ­ no PaulistÃ£o A4
Esportes17h15 - 25 Mar 2026

Com gol de Vichtor ParÃ¡, SÃ£o-Carlense bate JacareÃ­ no PaulistÃ£o A4

Lutador de SÃ£o Carlos vence no Fight Day em IbatÃ©
Esportes14h38 - 25 Mar 2026

Lutador de SÃ£o Carlos vence no Fight Day em IbatÃ©

GrÃªmio SÃ£o-Carlense enfrenta o JacareÃ­ pela 13Âª rodada do PaulistÃ£o A4
Confronto direto 13h31 - 25 Mar 2026

GrÃªmio SÃ£o-Carlense enfrenta o JacareÃ­ pela 13Âª rodada do PaulistÃ£o A4

IbatÃ© segue na disputa dos Jogos da Juventude de Futsal e recebe Itirapina em casa nesta quinta-feira
Esportes18h46 - 24 Mar 2026

IbatÃ© segue na disputa dos Jogos da Juventude de Futsal e recebe Itirapina em casa nesta quinta-feira

Judocas de SÃ£o Carlos brilham e conquistam trÃªs medalhas na Copa SÃ£o Paulo
Esportes11h20 - 24 Mar 2026

Judocas de SÃ£o Carlos brilham e conquistam trÃªs medalhas na Copa SÃ£o Paulo

Ãšltimas NotÃ­cias