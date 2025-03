Grêmio São-carlense realiza avaliação de novos talentos

Garotada “gastou” a bola: muita técnica e qualidade durante a seleção de atletas - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

De olho na renovação e trabalhar com a base, o Grêmio São-carlense realizou no último final de semana, uma avaliação de garotos que podem integrar as categorias sub13 e sub14 na temporada 2025. O clube deve disputar o campeonato paulista.

Os jogadores pertencem a escolas de futebol de São Carlos e as atividades foram realizadas no estádio municipal Luiz Estevan Zuzão de Siqueira e contou com a presença de integrantes da comissão técnica das categorias de base.

De acordo com a assessoria de imprensa do clube, o nível técnico dos trabalhos foi considerado de excelência, além do que foi oportunizado aos atletas da cidade a chance de ingressar em um clube que disputa torneios oficiais daFPF. “A ação foi apenas o primeiro passo para o início do calendário das categorias de base em 2025”, diz a nota. “Agradecemos aos pais pela confiança e às escolas de futebol da cidade pelo apoio e seleção dos atletas. O Grêmio São-Carlense é nosso”, completou a nota da assessoria do Lobo da Central.

Leia Também