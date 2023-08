Grêmio São-carlense promete atacar o Barbarense os 90 minutos

Decisão no Luisão: Grêmio joga por vitória simples para chegar às quartas da Bezinha - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Uma rodada que promete muita adrenalina, com fortes emoções e que será um teste para cardíaco. Assim promete ser a última rodada da terceira fase do Campeonato Paulista da Série B. O grupo 15, por exemplo, onde está o Grêmio São-carlense, as quatro equipes podem passar para as quartas de final. Todos os jogos começam às 15h deste sábado, 19.

No estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, o segundo colocado Grêmio São-carlense (6 pontos) recebe a visita do líder União Barbarense (9 pontos). Com uma vitória simples, o Lobo segue na Bezinha. Se empatar, irá depender de um empate entre Vocem (5 pontos) e América (6 pontos), que medem forças no estádio municipal Antônio Viana da Silva, em Assis. O Barbarense, com empate ou até derrota, pode se classificar (também depende de uma igualdade no outro jogo do grupo).

Com a expectativa de mais de mil torcedores no Luisão empurrando o time, o técnico Marcus Vinícius não esconde a ansiedade e uma dose extra de expectativa, ainda mais após a expressiva vitória no meio de semana, em São José do Rio Preto, quando o Lobo bateu o América por 2 a 1.

“Temos que fazer valer o fator casa. Então vamos buscar o gol a todo momento. O Barbarense nos venceu no primeiro turno e mostrou ter uma equipe muito forte. Mas vamos em busca da vitória para tentar pelo terceiro ano segundo para as quartas de final”, comentou o técnico que não abre mão de um time equilibrado. “Temos que ter um grupo consciente durante os 90 minutos. Atacar com inteligência e defender com eficiência”, afirmou.

NO DETALHE

Marcus Vinícius disse que a terceira fase da Bezinha está sendo definida no detalhe em todos os grupos. “Não tem favorito. É só ver os resultados. Não houve goleadas. O nível de concentração de todos os participantes está altíssimo e quem errar menos leva”, afirmou.

Por este motivo, afirmou que os últimos dois dias, depois da vitória fora de casa diante do América, se preocupou em conversar e orientar os atletas. “Perdemos as duas primeiras partidas e não podemos nos preocupar com um início ruim e sim, com o fim, que pode ser coberto de glória. Basta uma vitória e estaremos nas quartas. E acontecendo isso, será com muita fé em Deus”, finalizou.

GRUPO 15

CLASSIFICAÇÃO

Barbarense, 9 pontos

Grêmio, 6 pontos

América, 6 pontos

Vocem, 5 pontos

Leia Também