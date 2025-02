Grêmio São-carlense perde mais uma e se complica na A4

Compartilhar no facebook

Em casa, Grêmio deixou a desejar: perdeu e está em situação complicada na A4 - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

A cada rodada que é concluída, o Grêmio São-carlense se complica um pouco mais no Campeonato Paulista da Série A4 e vê a sonhada vaga no G8 se distanciar. Por outro lado, a zona da degola se aproximar.

Assim foi mais um capítulo. Em jogo adiado da 10ª rodada que deveria ocorrer na noite de quarta-feira, 26, e foi realizado na tarde desta quinta-feira, 27, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, o Lobo da Central perdeu para o Jabaquara por 1 a 0, gol de Nicolas, aos 41 minutos da etapa inicial.

Com o resultado, o Lobo caiu para a 11ª colocação, com 11 pontos e foi superado justamente o Jabuca, que tem mais vitórias e está na 10ª posição com os mesmos 11 pontos.

Faltando cinco rodadas, o Grêmio está a 3 pontos do G8 e vê o sonho da vaga ficar um pouco mais distante. Já o Z2, que tem o Penapolense na 15ª posição, com 7 pontos, passa a incomodar o tricolor são-carlense.

Na partida desta quarta-feira mais uma vez o Grêmio mostrou deficiências no sistema defensivo, falta de criatividade no meio campo e um ataque sem inspiração, ingredientes fundamentais para um dolorido tropeço em casa, que liga o sinal de alerta quanto ao futuro do clube no campeonato.

O jogo

O primeiro tempo foi do Grêmio São-carlense, que teve a posse de bola, volume de jogo e imposição no ataque. Mas quem rugiu, foi o Leão do Macuco que teve a vantagem parcial no placar, em um golaço de Nicolas nos minutos finais.

O calor forte testou a resistência dos atletas das duas equipes e nos minutos iniciais, quem levou perigo foi o Lobo, que teve uma excelente chance para abrir o marcador, mas Alex Cícero e Guilherme Vieira se atrapalharam na mesma bola.

Após o gol, o Jabaquara levou perigo ao gol de Lucas Alves, com boas estocadas. O Grêmio mantinha o volume de jogo e pressionava. Mas no terço final, faltou o lance que poderia dar trabalho ao goleiro Luigy, que pouco trabalhou.

Assim caminhava o primeiro tempo. Porém, aos 41 minutos, em uma jogava genial de Jhonatan que deu um chapéu em Willian Thurran e na sequência tocou para Nicolas que estava sem marcação. O meia chutou forte para vencer o goleiro gremista. Jabuca 1 a 0.

Após o gol, os jogadores gremistas sentiram e o time da baixada quase amplia no minuto seguinte. Aos 48 minutos, o Grêmio teve o chance do empate, mas Ferreira perdeu um gol cara a cara com Luigy.

No segundo tempo, na tentativa de mudanças, Marcus Vinícius promoveu três alterações com as entradas de Romário, Vitor Gabriel e Rafinha. Gui Vieira, Alex Cícero e Bruninho deixaram a equipe.

As substituições deixaram o Grêmio mais ofensivo, mas a ansiedade e o desespero pelo empate deixaram confusas as jogadas. Era mais transpiração do que inspiração. Mesmo assim, a pressão era grande, pois o Jabaquara recuou e dava espaço para o time são-carlense.

Mostrando extrema tranquilidade nas arrancadas, o Jabaquara continuava a levar perigo e contava com a colaboração da zaga gremista, que se mostrava confusa e em determinados momentos, sinais de desânimo, principalmente do experiente Willian Thurran, que estava em uma tarde nada inspirada.

No desespero, Marcus Vinícius, logo aos 15 minutos, queimou as duas alterações restantes. Tirou justamente Thurran e o apagado Caio Mello para as entradas dos atacantes David Batista e Kauã Andrade.

O Grêmio São-carlense se lançou ao ataque, mas desordenadamente e nada produzia de efetivo. Aos 20 minutos, batia o desespero e a torcida no Luisão mostrava sua revolta, com xingamentos.

No restante do segundo tempo, apesar da pressão desordenada, o Grêmio sofreu com mais uma derrota em casa e se complicou ainda mais na A4.

