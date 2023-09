Grêmio São-carlense pega o União São João no sábado

Grêmio enfrenta o União sábado em Araras: primeiro jogo da semifinal da Bezinha - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Após congresso técnico reunindo representantes das quatro equipes semifinalistas, a Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu nesta segunda-feira, 4, os jogos de ida e volta da semifinal do Campeonato Paulista da Série B.

A primeira rodada acontece neste sábado, 9. A partir das 15h, no estádio municipal Hermínio Ometto, o União São João recebe o Grêmio São-carlense, em Araras. Uma hora mais tarde, no estádio municipal Sílvio Salles, o Catanduva encara o Taquaritinga.

No sábado seguinte, 16, com os jogos começando às 15h, a segunda rodada com mando de campo invertido: o Grêmio pega o União no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, enquanto que o Taquaritinga terá pela frente o Catanduva no estádio municipal Dr. Adail Nunes da Silva.

De acordo com o regulamento da Bezinha, por ter as melhores campanhas, Taquaritinga e Grêmio decidem a vaga em seus domínios. Porém se as duas partidas terminarem em igualdade, o vencedor sairá da cobrança de penalidades máximas e automaticamente garantem o acesso a Série A3 do Campeonato Paulista. Posteriormente decidirão apenas quem será o campeão da temporada 2023.

VELHO CONHECIDO

O Grêmio terá pela frente o União São João. As duas equipes se encararam na primeira fase da Bezinha, ainda no grupo 3 e o time de Araras está em vantagem.

No primeiro turno, em casa, o União venceu por 3 a 1, única partida em todo o campeonato onde o Grêmio levou três gols. Já no estádio Luisão, um empate sem gols.

