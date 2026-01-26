(16) 99963-6036
Grêmio São-Carlense estreia no Paulistão A4 neste sábado no Luisão

26 Jan 2026 - 11h40Por Da redação
Grêmio São-Carlense estreia no Paulistão A4 neste sábado no Luisão - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

O Grêmio São-Carlense faz sua estreia no Campeonato Paulista da Série A4 neste sábado, dia 31 de janeiro, diante da A.E. Araçatuba. A partida está marcada para as 19h, no Estádio Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, em São Carlos.

A diretoria já iniciou a venda de ingressos para o confronto. As entradas podem ser adquiridas de forma antecipada pela internet, por meio do site saocarlense.soudaliga.com.br, ou diretamente na bilheteria do estádio no dia do jogo.

Os valores são únicos para todos os setores: o ingresso inteiro custa R$ 20,00 e a meia-entrada R$ 10,00. Crianças de até 10 anos têm entrada gratuita. Também está disponível o passaporte que garante acesso a todos os jogos do Lobão em casa durante a primeira fase da competição, pelo valor de R$ 100,00.

