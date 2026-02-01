Grêmio São-Carlense estreia com vitória no Paulistão A4

Crédito: Fernando Zanderim Jr

O Grêmio São-Carlense começou com o pé direito sua caminhada no Campeonato Paulista A4 Rivalo. Jogando neste sábado (31), a equipe enfrentou o Araçatuba e conquistou uma vitória convincente por 4 a 1, marcando uma estreia positiva na competição.

Os gols do triunfo foram anotados por Victhor Pará, Gabriel Oliveira, além de um gol contra da equipe adversária e outro de Igor Rodrigues, que fecharam o placar a favor do Lobo.

Com o resultado, o Grêmio São-Carlense soma seus primeiros pontos no campeonato e ganha confiança para a sequência do torneio. O próximo desafio será no sábado, dia 7 de fevereiro, às 15h, fora de casa, diante do Nacional.

