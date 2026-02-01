(16) 99963-6036
domingo, 01 de fevereiro de 2026
Goleada

Grêmio São-Carlense estreia com vitória no Paulistão A4

01 Fev 2026 - 05h52Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Grêmio São-Carlense estreia com vitória no Paulistão A4 - Crédito: Fernando Zanderim Jr Crédito: Fernando Zanderim Jr

 

O Grêmio São-Carlense começou com o pé direito sua caminhada no Campeonato Paulista A4 Rivalo. Jogando neste sábado (31), a equipe enfrentou o Araçatuba e conquistou uma vitória convincente por 4 a 1, marcando uma estreia positiva na competição.

Os gols do triunfo foram anotados por Victhor Pará, Gabriel Oliveira, além de um gol contra da equipe adversária e outro de Igor Rodrigues, que fecharam o placar a favor do Lobo.

Com o resultado, o Grêmio São-Carlense soma seus primeiros pontos no campeonato e ganha confiança para a sequência do torneio. O próximo desafio será no sábado, dia 7 de fevereiro, às 15h, fora de casa, diante do Nacional.

Leia Também

Grêmio inicia caminhada na A4 diante do Araçatuba no Luísão neste sábado
Esportes13h58 - 31 Jan 2026

Grêmio inicia caminhada na A4 diante do Araçatuba no Luísão neste sábado

Capoeira Abadá retoma aulas gratuitas e amplia atividades em Brotas, Itirapina e São Carlos
Esportes14h30 - 29 Jan 2026

Capoeira Abadá retoma aulas gratuitas e amplia atividades em Brotas, Itirapina e São Carlos

Há 85 anos nascia o Clube Atlético Bandeirantes
Memórias do Futebol22h40 - 27 Jan 2026

Há 85 anos nascia o Clube Atlético Bandeirantes

Atletas conquistam pódios no Campeonato da Liga Regional de Jiu-Jitsu em Descalvado
Esportes14h30 - 27 Jan 2026

Atletas conquistam pódios no Campeonato da Liga Regional de Jiu-Jitsu em Descalvado

Centro Esportivo Multi Esporte é campeão da Sanca Play Cup 2026
Esportes17h47 - 26 Jan 2026

Centro Esportivo Multi Esporte é campeão da Sanca Play Cup 2026

Últimas Notícias