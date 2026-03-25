GrÃªmio SÃ£o-Carlense enfrenta o JacareÃ­ pela 13Âª rodada do PaulistÃ£o A4

O Grêmio São-Carlense entra em campo nesta quarta-feira (25) para mais um desafio importante pelo Campeonato Paulista A4 Rivalo 2026. A equipe encara o Jacareí, às 15h, no Estádio Du Cambusano, em partida válida pela 13ª rodada da competição.
Na tabela, o time são-carlense ocupa a 6ª posição, com 19 pontos conquistados. Já o Jacareí aparece logo atrás, na 7ª colocação, ficando em desvantagem apenas no saldo de gols, o que torna o confronto direto ainda mais decisivo na briga por melhores posições.
O duelo também marca o segundo jogo do Grêmio São-Carlense sob o comando do técnico Danilo Sacramento, que busca dar sequência ao trabalho e consolidar a equipe na zona de classificação.