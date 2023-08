Grêmio São-carlense deve sofrer mudanças para encarar o América

Sem margem para erros: vitória ou vitória. Grêmio tem que conquistar 3 pontos em Rio Preto - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Agora é vencer ou vencer. Outro resultado significa a eliminação. Pressionado pelos três pontos, o Grêmio São-carlense enfrenta o América pela penúltima rodada da terceira fase do Campeonato Paulista da Série B. A partida acontece nesta quarta-feira, 16, a partir das 15h, no estádio municipal Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto. No mesmo horário, no estádio municipal Antonio Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, o líder Barbarense pega o Vocem. As duas partidas são válidas pelo grupo 15.

Diante de uma partida que significa o futuro do Lobo da Central na Bezinha, o técnico Marcus Vinícius irá se armar de todas as possibilidades para buscar os três pontos, mesmo com a partida sendo realizada na casa do adversário.

Sem mencionar atletas e posições, o comandante gremista garantiu que o time titular deverá ter mudanças. “Até no modelo de jogo. Vamos ter uma partida difícil pela frente fora de casa, mas estaremos preparados”, garantiu.

Marcus Vinícius admitiu que a partir de agora não há margem para erros e duas vitórias dará a classificação para o Lobo, independente de resultados dos adversários. “Não temos margem para erros e para conquistarmos a classificação teremos que fazer uma partida perfeita em Rio Preto para trazer para o Luisão, no sábado, a definição da vaga”, ponderou.

Com o retorno de alguns atletas titulares, o treinador são-carlense disse que irá analisar friamente a condição física e técnica de cada um, pois pretende colocar em campo o que tem de melhor em busca da vitória.

“A responsabilidade aumenta e se quisermos continuar na competição, temos que vencer. Mas não vai ser de qualquer jeito, pois do outro lado também tem uma equipe que busca o mesmo objetivo. Vamos lutar com todas as forças até o último minuto em busca dessa vaga e acreditamos muito nela. Que é possível”, finalizou.

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO 15

Barbarense, 8 pontos

América, 6 pontos

Vocem, 4 pontos

Grêmio São-carlense, 3 pontos

