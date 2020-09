Grêmio São-carlense define protocolos de segurança para apresentação dos atletas

Centro de Treinamento é equipado para proporcionar segurança a todos os integrantes do Grêmio - Crédito: Marcos Escrivani

Na segunda-feira, 7, está prevista a apresentação dos atletas do Grêmio São-carlense que irão sair do mundo virtual (treinos remotos) para as atividades presenciais. A partir das 16h, os jogadores irão iniciar de fato a temporada no Centro de Treinamento do clube (antiga ADPM). Na primeira semana, testes PCR (testar a presença ou não do novo coronavírus – Sars-Cov-2), testes físicos e clínicos. Após os resultados, na semana seguinte, trabalhos como bola com o técnico Marcus Vinícius.

Para a primeira semana de atividades no CT, a direção do clube preparou um ‘arsenal’ de máscaras, dispensers de álcool em gel e borrifadores estarão à disposição de atletas e comissão técnica. Tudo para obedecer os protocolos de segurança exibido pela Federação Paulista de Futebol (FPF) para a retomada do Campeonato Paulista da Série B.

Na manhã desta quinta-feira, 3, a reportagem do São Carlos Agora esteve no CT e constatou que aproximadamente 30 dispensers foram instalados no alojamento, banheiro, cozinha, vestiários, academia e salas clínicas. Foram confeccionadas 600 máscaras padronizadas, além de 20 borrifadores específicos para combater o coronavírus.

“Outras medidas serão tomadas quando todos os jogadores se apresentarem”, afirmou o técnico Marcus Vinícius. “Nas refeições, serão cinco atletas por vez. Todos a um metro de distância cada um e virados para o mesmo local. No banho serão no máximo três por vez. Na sala de TV e de jogos, número restrito de atletas. Todos deverão usar máscaras e manter distanciamento um dos outros. Antes, durante e pós-testes PCR (para identificar ou não a presença do Sars-Cov-2)”, disse o treinador.

Segundo o técnico, nos dias 8, 9 ou 10, enfermeiros do Hospital Israelita Albert Einstein, credenciados pela FPF, virão a São Carlos para realizar os testes no clube gremista.

“BOLHA” SÃO-CARLENSE

“No lugar do atleta, me sentiria privilegiado. Afinal o grupo estará em um Centro de Treinamento, isolado do resto da cidade, treinando, descansando, dormindo e se alimentando. Pagamento em dia, piscina para recuperação, academia. Enfim, um local completo e isolado, longe da possibilidade de uma possível infecção”.

Com esta frase, Marcus Vinícius explanou as condições de trabalho para os atletas nesta fase que antecede a estreia. “Durante os cinco meses de trabalho remoto, senti um grupo motivado e acredito que os atletas virão e irão dar o que tem de melhor. O grupo é competitivo e vamos em busca da classificação para a segunda fase. Temos reais condições para isso”, finalizou o treinador são-carlense.

