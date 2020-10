Grêmio São-carlense começa a caminhada na Série B

18 Out 2020 - 07h14

Crédito: Marcos Escrivani

O Grêmio São-carlense realizou na manhã de sábado, 17, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, o último treino antes da estreia da equipe no Campeonato Paulista da Série B, que será às 15h deste domingo, 18, no estádio Dr. Hudsob Buck Ferreira, diante da Matonense.

O técnico Marcus Vinícius aproveitou a derradeira atividade e contou com todo elenco. Na oportunidade realizou muitas jogadas de bolas paradas.

Ao fim do treino o tradicional rachão para descontrair o time.

Foram relacionados 18 jogadores para a partida:

Goleiros: Lucas Alves e Everty

Laterais: Luan, Kaemerson e Souza

Zagueiros: Lucão, Luís Henrique e Lucas Antônio

Meio-campo: Kiko, Murilo, Orlando, Wesley e Neto

Atacantes: Cleitinho, Rodolfo, Wallace, Joel e Joãozinho.

A escalação oficial será confirmada 1h antes da partida.

O jogo terá transmissão ao vivo pela internet pelo site mycujoo.tv e pela TV da Federação Paulista de Futebol.

RESULTADOS DE SÁBADO

A Série B foi aberta neste sábado, 17. Os resultados foram os seguintes:

Itapirense 0 x 1 Amparo

Brasilis 2 x 1 Guarulhos

Suzano 0 x 0 União Mogi

Atlético Mogi 0 x 2 Manthiqueira

Barcelona Esportivo 0 x 3 Jabaquara

Ska Brasil 1 x 3 Mauaense

Francana 2 x 0 Inter de Bebedouro

Domingo, 18

10h

Araçatuva x América

Independente x Barbarense

11h

Bandeirante x Tanabi

15h

Grêmio Prudente x Vocem

Matonense x Grêmio São-carlense

Elosport x Itararé

15h30

Tupã x Osvaldo Cruz

