Grêmio São-carlense anuncia quatro reforços

Jackson é um dos reforços do Grêmio para a sequência da Bezinha - Crédito: Divulgação

Classificado para a segunda fase do Campeonato Paulista da Série B e nesta quarta-feira, 5, encara o Fernandópolis no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, o Grêmio São-carlense anunciou oficialmente na tarde desta segunda-feira, 3, a contratação de mais quatro reforços para a sequência da competição.

Emerson, Jackson, Pablo e Isaias chegam para dar mais opções para o técnico Marcus Vinícius que busca montar uma equipe qualificada em busca do primeiro acesso do torneio que irá apontar no final da segunda fase, as 16 equipes garantidas na recém criada série A4 em 2024.

Estes quatro jogadores serão inclusive os últimos contratados pelo clube na atual temporada e segundo a direção, todas as novidades são experientes, com base em time grandes. “Nessa fase, com jogos duas vezes por semana, vimos que temos que aumentar o elenco e qualificá-lo cada vez mais para proporcionar um leque maior de opções para o nosso treinador Marcus Vinícius”, disse em nota a direção do Lobo.

QUEM SÃO

Emerson Eduardo dos Santos Machado, 23 anos, atacante, retorna ao clube após empréstimo junto ao Camboriú FC.

Isaias dos Santos Vieira, 22 anos, lateral/volante, chega ao clube após disputar o Campeonato Paulista 2022 pelo Flamengo de Guarulhos.

Jackson Ferreira Borges, 22 anos, zagueiro, chega ao clube por empréstimo do Passo Fundo/RS.

Pablo Ramplin Felix, 23 anos, atacante, chega ao clube após disputar o Campeonato Baiano pelo Galícia/BA.

