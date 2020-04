Grêmio São-carlense aguarda pronunciamento da FPF para definir planejamento do sub20

Dedé promete um time competitivo e irá 'garimpar' talentos em São Carlos e região - Crédito: Marcos Escrivani

A diretoria do Grêmio São-carlense justamente com a comissão técnica está no aguardo do pronunciamento da Federação Paulista de Futebol (FPF) para planejamento da equipe sub20, que já tinha sido pré-definido, mas com a suspensão temporária devido à pandemia da Covid-19 pode sofrer algumas alterações.

As atividades do sub20 que tinha início dos treinamentos marcado para primeira semana de abril, terá uma nova data mais ainda sem definição.

A ideia do treinador André Dedé Bernal é oferecer a oportunidade para atletas residentes em São Carlos e também da região. “Nossa cidade e região sempre foram bons celeiros de jogadores”, observou.

O São Carlos Agora fez uma entrevista com o jovem treinador são-carlense que respondeu algumas questões quanto ao seu trabalho na temporada 2020.

A ENTREVISTA

SÃO CARLOS AGORA - Como será formada a equipe?

ANDRÉ DEDÉ BERNAL - Vamos abrir um processo seletivo e monitoramento para fazer a capacitação de atletas. Queremos montar uma equipe altamente competitiva, com ideias modernas de jogo para que possamos entrar forte nos campeonatos que virão a ser disputados.

SCA - Quantos atletas terão no elenco?

Dedé - Nossa ideia e formar uma equipe com um total de 25 atletas sendo 22 jogadores de linha e 3 goleiros.

SCA - De onde são os atletas?

Dedé - Tenho como objetivo oferecer oportunidades para atletas de São Carlos. Sei que essa cidade sempre foi celeiro de bons jogadores, mas também teremos algumas vagas para captar atletas de outras cidades.

SCA – Quais as metas neste primeiro ano?

Dedé – Falar em título é muito arriscado. A certeza é procurar montar um grupo competitivo e representar de maneira digna o nosso clube e consequentemente nossa cidade.

