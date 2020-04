Grêmio São-carlense administra treinos e atletas se condicionam em suas casas

Atleta do Grêmio durante exercícios físicos em sua casa: procurar manter a forma - Crédito: Divulgação

O Campeonato Paulista da Série B não tem data de retorno. A paralisação imposta pela Federação Paulista de Futebol (FPF) a princípio não tem data de retorno. A motivação é a pandemia do coronavírus para que se evite aglomeração e consequentemente a propagação da infecção que assusta a população mundial.

O Grêmio São-carlense vai disputar a competição que ainda não tem data de início. Porém os atletas treinam em suas residências para que mantenham um bom condicionamento físico.

A informação foi passada pelo preparador físico Renan Carlos Bedinotto, responsável pelo condicionamento dos atletas. “Os treinos são de alta intensidade e aproximadamente 50 minutos por dia. Cada atleta encaminha vídeos comprovando a execução dos exercícios. Com o acesso às redes sociais fica mais fácil”, disse Renan.

DECISÃO

O preparador físico salientou que a decisão dos treinos em casa partiu de uma reunião com toda a comissão técnica, uma vez que as atividades foram paralisadas para preservar a integridade física de todos.

“Contato externo hoje é muito complicado. Então treinos em casa, perto de suas famílias, são uma forma de fazer com que ninguém fique parado. Quando é necessária uma corrida, orientamos todos para tenham o máximo cuidado possível. Em áreas livres e abertas e que não tenham pessoas por perto”, comentou.

MANTER A FORMA

Renan acredita que, após o retorno às atividades normais, com um planejamento e uma reavaliação individual, em duas semanas no máximo todos os jogadores poderão ter contato com a bola novamente para trabalhos específicos. “É quando o técnico (Marcus Vinícius) irá trabalhar a parte tática e técnica. Introduzirá seu estilo e padrão de jogo. Hoje estamos administrando a parte física, pois a meta é ter um time competitivo e forte quando tudo voltar a normalidade. E acredito que isso será em breve”, previu Renan.

