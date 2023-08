Grêmio reencontra bom futebol, domina Vocem e vence na Bezinha

Grêmio fez uma bela apresentação e garantiu a vitória no Luisão - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Após duas derrotas consecutivas e pressionado pela vitória, o Grêmio São-carlense fez a sua melhor partida na terceira fase do Campeonato Paulista da Série B venceu o Vocem pelo grupo 15 na tarde deste sábado, 5, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

Com o resultado, o Lobo da Paulista foi a 3 pontos e assumiu a terceira colocação, mantendo boas as chances de classificação para as quartas de final. O Vocem permanece com 1 ponto.

Em São José do Rio Preto, o América ficou no 0 a 0 com o Barbarense no estádio municipal Benedito Teixeira. Com isso, os anfitriões foram a 5 pontos e o time de Santa Bárbara lidera com 7 pontos.

Zé Vitor, autor do gol da partida, foi o melhor em campo e o Grêmio deixou a esperança de que pode reagir e lutar pela classificação.

HAJA CORAÇÃO

Na etapa inicial, apenas nove minutos de pressão do Grêmio São-carlense. Nos primeiros 40 minutos, um jogo morno, lento e improdutivo das duas equipes.

Tanto o Lobo como o Vocem concentraram as jogadas no meio campo e com pouca lucidez nas finalizações. Prova disso é que ocorreu uma finalização de cada lado.

Somente nos 5 minutos finais, além dos quatro de acréscimos do árbitro Thiago Luís Scarascati deixou a impressão de um Grêmio ‘matador’. A equipe são-carlense foi ao ataque e levou sério perigo ao gol de Silvado, que fez duas boas defesas.

Na etapa final, um Grêmio totalmente diferente que ‘engoliu’ o Vocem. Com uma postura diferente, o time do técnico Marcus Vinícius amassou o adversário e em 16 minutos, criou cinco chances claras de gol. Até um polêmico gol de Rian anulado por impedimento.

De tanto insistir, aos 21 minutos, Zé Vitor, o melhor em campo fez jogada individual e cruzou a bola. O zagueiro Alison meteu a mão na bola e o árbitro assinalou penalidade máxima cobrada pelo meia que chegou ao sexto gol na Bezinha.

A partir dos 30 minutos, após a parada técnica, o forte calor fez com o jogo caísse de produção. Mas o Grêmio manteve o controle da partida.

Mas aos 41 minutos, uma vergonhosa atitude do técnico Carlinhos Alves, do Vocem que, ao ser advertido por Scarascati, colocou a mão na genitália durante o protesto e acabou expulso de campo.

