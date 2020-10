Grêmio recebe XV de Jaú e Matonense e tem que vencer jogos no Luisão

Marcus Vinícius auxilia na demarcação do gramado no CT, antes do início das atividades com bola - Crédito: Marcos Escrivani

O empate em Novo Horizonte (1 a 1 frente a Internacional) e as vitórias do XV de Jaú em cima do mesmo Inter (2 a 1) e a goleada da Francana frente a Matonense (4 a 2) no meio de semana, deixou o Grêmio São-carlense em situação desconfortável no grupo 3 do Campeonato Paulista da Série B.

O Lobo da Paulista está em 3º lugar com 4 pontos, enquanto que a Francana lidera com 10. O XV de Jaú, vice-líder, possui 7 pontos.

Desta forma, o time orientado pelo técnico Marcus Vinícius perdeu o direito de errar e a partir de agora tornou-se obrigatório vencer os próximos compromissos, principalmente quando atuar em seus domínios, já que a meta traçada é buscar a classificação para a segunda fase do campeonato.

“O sinal amarelo está ligado”, disse o treinador na manhã desta quarta-feira, 28, durante treino realizado no Centro de Treinamento do clube. “A responsabilidade aumenta e não podemos mais errar. Temos que aumentar o nível de concentração para que consigamos os resultados necessários e a meta traçada no início dos trabalhos seja alcançada”, analisou.

FORÇA MÁXIMA

Sem jogadores suspensos e/ou lesionados, além de todos negativados pela Covid-19, Marcus Vinícius terá força máxima para o próximo compromisso na Série B.

Domingo, 1, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, a partir das 10h enfrenta o XV de Jaú. Na quarta-feira, 5, começa o segundo turno da fase de classificação e às 15h recebe a visita da Matonense.

Contabilizando, serão seis pontos disputados no Luisão e Marcus Vinícius não escondeu a necessidade de 100% de aproveitamento. “O momento é de apreensão. Mas de manter equilíbrio e buscar atingir nosso objetivo. Até aqui, nosso tropeço foi perder da Francana em casa. Agora não podemos mais sofrer derrotas em nossos domínios e buscar pontos na casa do adversário”, finalizou o técnico.

