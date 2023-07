Grêmio quer vitória em Santos e conquistar primeiro acesso

Em Santos, Grêmio quer a vitória e a classificação para a terceira fase da Bezinha - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Conquistar os três pontos, garantir o primeiro acesso a Série A4 e ainda se classificar com duas rodadas de antecedência para a terceira fase do Campeonato Paulista da Série B e com isso, permanecer com chances de acesso a Série A3 em 2024.

Estas são as propostas do Grêmio São-carlense que estará em ação a partir das 10h deste domingo, 16, no estádio Espanha, em Santos, quando encara o Jabaquara pela primeira rodada do returno (Grupo 12) da Bezinha. Líder com 7 pontos, o Grêmio precisa apenas de mais uma vitória para conquistar a primeira meta traçada pelo clube na temporada. O Jabaquara está com 3 pontos.

Ainda pelo mesmo grupo, só que no estádio municipal Décio Vitta, em Americana, o Rio Branco (4 pontos) enfrenta o Fernandópolis (3 pontos) a partir das 15h de sábado, 15.

Sem poder contar com o atacante Pablo, expulso no jogo em casa contra o mesmo Jabaquara e Herbert, que se recupera de lesão, o técnico Marcus Vinícius terá o restante do grupo à disposição. Inclusive o meia Sabará, recuperado de lesão.

“Vamos em busca da vitória. Respeitamos o Jabaquara demais e sabemos que vamos encontrar um adversário duro, pois são fortes em seus domínios. Mas vamos estar preparados para esse embate e fazer um grande jogo”.

Com esta frase, o comandante gremista sintetizou o estado de espírito da equipe vai em busca de um resultado promissor no litoral paulista.

Sabedor das dificuldades e ciente das ausências, afirmou que buscou montar durante a semana a melhor equipe para o decisivo compromisso. “Estamos analisando e pensando na melhor estratégia para o jogo. Temos um excelente grupo que nos proporciona boas opções e, com certeza, vamos muito fortes para Santos”.

CLASSIFICAÇÃO – GRUPO 12

Grêmio, 7 pontos

Rio Branco, 4 pontos

Jabaquara, 3 pontos

Fernandópolis, 3 pontos

