Grêmio quer se consolidar no G15 e Vocem dará ‘último respiro’ na Bezinha

Pelos três pontos: Grêmio quer a vitória para se manter vivo na Bezinha - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

De um lado, os anfitriões em busca de uma vitória para continuar “respirando” na competição. Do outro, os visitantes querem o mesmo resultado para consolidar a recuperação na terceira fase do Campeonato Paulista da Série B.

Com estes propósitos, Vocem e Grêmio São-carlense se enfrentam a partir das 10h deste domingo, 13, no estádio municipal Antonio Viana da Silva, em Assis, pela primeira rodada do segundo turno do grupo 15. No sábado, 12, às 15h, União Barbarense (7 pontos) e América (5 pontos) medem forças no estádio municipal Antonio Lins Ribeirão Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste.

Na partida de Assis, a situação das equipes é complicada. Em 3º lugar, com 3 pontos, o Grêmio está com a ‘luz amarela’ ligada em uma posição que preocupa. Já o Vocem, na lanterna, com 1 ponto, está em uma situação crítica. O empate, a princípio, para ambas equipes, é descartado.

Em contar com Herbert, lesionado e Gabriel Chagas, vendido para o futebol português, o técnico Marcus Vinícius trabalhou forte durante a semana. A vitória no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, semana passada por 1 a 0, trouxe mais tranquilidade e amenizou os bastidores gremistas.

“Nossa expectativa de um time mais confiante devido vir de uma vitória, mas ao mesmo tempo, com uma responsabilidade enorme devido a sua importância”, disse o comandante gremista sobre a partida em Assis.

Marcus Vinícius salientou que o Grêmio vai em busca dos três pontos e um resultado positivo, dependendo da partida em Santa Bárbara, poderá deixar o Lobo da Central na vice liderança do grupo 15 e colocar o time na briga por uma vaga às quartas de final. “Mas sabemos muito bem das dificuldades que iremos enfrentar em Assis contra um grande adversário”, observou. “Precisamos de pontos, a vitória é fundamental, mas vamos enfrentar adversário candidato ao acesso e que também precisa vencer. Então temos que nos preparar muito bem para esta partida que é importantíssima. Buscar a melhor estratégia e continuar acreditando naquilo que estamos fazendo”, garantiu.

Sobre a luta pela vaga, Marcus Vinícius voltou a repetir a matemática gremista na terceira fase da Bezinha. “A meta é buscar os 10 pontos que daria a classificação. Então cada ponto somado será muito importante já que não pontuamos nos dois primeiros jogos”, finalizou.

GRUPO 15

Barbarense, 7 pontos

América, 5 pontos

Grêmio São-carlense, 3 pontos

Vocem, 1 ponto

Leia Também