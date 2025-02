Grêmio quer manter série invicta e visa o G8 contra o Barretos

Em Barretos, Lobão busca mais uma vitória: agora de olho no G8 - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Focado em uma vaga no G8, o Grêmio São-carlense encara o Barretos a partir das 20h desta quarta-feira, 12, no estádio municipal Antônio Gomes Martins, o Fortaleza, quando pega o Barretos pela sexta rodada do Paulista da Série A4.

O Grêmio vem de uma série invicta e a vitória no último domingo, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, deu um novo gás para o time, que bateu a Matonense por 2 a 0. O Barretos vem de um empate em Araçatuba em 0 a 0.

Até aqui, após cinco rodadas, o Touro dos Canaviais está com 8 pontos, na 6ª colocação e o Lobo da Central, em 11º, com 6 pontos. O jogo no Fortaleza é um confronto de seis pontos, pois uma vitória gremista faz com que o time ingresse na zona de classificação para a segunda fase.

Pensando justamente em melhorar ainda mais o aproveitamento e dar continuidade a evolução tática e técnica, Marcus Vinícius poderá contar com todo o grupo. Inclusive Gustavo Cabelo, que tem se destacado em sua posição pela movimentação e armação das jogadas, sendo uma referência para o treinador. “Ele tem feito bons jogos e estamos tentando mostrar algumas coisas a ele que vai potencializar ainda mais para que possa continuar nos ajudando”, disse o comandante gremista que acredita em um grande jogo. “Uma vitória fará com que ingressemos no G8 e o Barretos por estar lá, não vai querer sair. Devemos ter um jogo aberto entre as equipes, se tornando um jogo de pontos”, afirmou.

Além do Barretos, o Grêmio terá no final de semana o jogo contra o Vocem, que será em Assis e a meta, a curto prazo, é conquistar o maior número de pontos possíveis, justamente levando em consideração o início bem instável do time são-carlense.

“Precisamos pontuar e já são quatro jogos sem derrotas. Uma pontuação para que possamos estar no G8 são 4 pontos fora de casa. E isso nos deixará em uma boa situação”, contabilizou o técnico gremista.

Jogos da 6ª rodada

Quarta-feira, 12

15h – Matonense x Taquaritinga

15h – União Barbarense x Joseense

15h – Jabaquara x Paulista de Jundiaí

19h30 – Penapolense x Colorado Caieiras

20h – São Caetano x Araçatuba

20h – Barretos x Grêmio São-carlense

20h – Inter de Bebedouro x Nacional

20h – Audax x Vocem

Classificação

Leia Também