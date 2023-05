Grêmio quer manter 100% fora e buscar 3 pontos contra o Mogi

Grêmio busca a vitória e se manter entre os primeiros no grupo - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Em terceiro lugar no Grupo 3, com 7 pontos e vindo de um tropeço em casa, ao empatar sem gols contra o União São João de Araras, o Grêmio São-carlense busca a reabilitação no Campeonato Paulista da Série B.

No encerramento do primeiro turno, a equipe vai até Amparo e no estádio municipal José de Araújo Lima, onde o Mogi Mirim manda seus jogos, faz uma partida onde tem por finalidade buscar a vitória e manter os 100% de aproveitamento fora de seus domínios. O adversário está em último lugar no grupo, com 3 pontos, mas vem de uma surpreendente vitória em Limeira, quando venceu o Independente por 2 a 1. O jogo será às 15h desta segunda-feira, 22.

Para este compromisso, o técnico Viola terá o time completo e em entrevista ao São Carlos Agora garantiu que a ideia é buscar a vitória, trazer os três pontos para que o Lobo tenha “tranquilidade na tabela na virada do turno”.

Animado com os treinos praticados durante a semana, Marcus Vinícius afirmou que terá um time propositivo contra o Mogi, buscando desde os primeiros minutos “não dar sossego” ao adversário. “Faz parte do nosso modelo propor jogo e pressionar o adversário para que possamos recuperar a bola mais rápido possível e ter sobre nosso controle o maior tempo do jogo, para construirmos nossas jogadas”, disse.

Porém, segundo ele, o time ainda não conseguiu a regularidade desejada, uma vez que em seus domínios ainda não venceu. Em seis pontos disputados, conquistou apenas um. “Estamos buscando esse equilíbrio entre os jogos dentro e fora de casa. Natural a oscilação neste início, mas acredito que em breve acharemos esse equilíbrio e consistência que buscamos na competição”, comentou, salientando que no compromisso em Amparo, irá manter o modelo de jogo. “Vamos jogar para frente, tentar minar pontos fortes do adversário e fazer nosso jogo para que possamos buscar vitória”, finalizou.

CLASSIFICAÇÃO GRUPO 3

1. XV de Jaú, 12 pontos

2. União São João, 8

3. Grêmio São-carlense, 7

4. Independente, 7

5. Mogi Mirim, 3

6. São Carlos, 3

Leia Também