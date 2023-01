Grêmio perde e dá a vaga ao São Carlos na Copinha

Na fila: derrota elimina o Grêmio na Copinha. Na despedida, um fraco futebol - Crédito: Fernando Zanderin Junior

Enquanto a torcida gremista lamenta, a do São Carlos comemora a consolidação da vaga para a segunda fase da Copa Paulo, após o resultado do jogo que encerrou a fase de classificação do grupo 19, nesta segunda-feira, 9, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira.

Em sua segunda participação na Copinha (estreia em 2021), o Grêmio ainda não venceu e nesta segunda, conheceu a segunda derrota somente nesta temporada, ao perder para o Botafogo carioca por 3 a 1.

Para buscar a classificação, a equipe orientada pelo técnico Samuel Dias precisava vencer o adversário por três gols de diferença. O Botafogo, inclusive, iniciou a partida com onze atletas reservas.

Mesmo com um time alternativo, a Estrela Solitária mostrou um futebol mais consistente e dez 1 a 0 logo aos 9 minutos, após bobeada da zaga gremista. Mesmo com um futebol apático, o Grêmio empatou com um chute de fora da área do meia Kleferson. A alegria durou pouco já que ainda no primeiro tempo, aos 47 minutos, novamente Léo Pedro colocou o Botafogo em vantagem.

Estar inferiorizado no placar e com 45 minutos para fazer quatro gols abateu o time são-carlense que pouco produziu e a cada minuto que corria, via um time ansioso e nervoso.

O golpe de misericórdia veio aos 40 minutos. Mesmo sem um futebol com muito brilho e já se poupando para a segunda fase, em um rápido ataque, o Botafogo conseguiu o terceiro gol através de Sapata.

Com o resultado, Botafogo e São Carlos seguem na Copinha. Grêmio e Pinheirense ficam na fila e aguardam 2023.

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO 19

Botafogo – 9 pontos

São Carlos – 4 pontos

Pinheirense – 3 pontos

Grêmio – 1 ponto

