Grêmio perde a segunda na Bezinha

Grêmio sofreu a segunda derrota na Bezinha: jogo abaixo da média em Araras - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Com um futebol aquém do esperado, o Grêmio São-carlense conheceu a segunda derrota no Campeonato Paulista da Série B. Pela penúltima rodada da fase de classificação, na manhã deste domingo, 18, no estádio municipal Hermínio Ometto, perdeu para o União São João por 3 a 1. Os gols foram marcados por Jhoninha e Léo Souza, ambos no primeiro tempo. Flávio para o Grêmio, aos 46 minutos e novamente Jhoninha, aos 50 minutos, foram os ‘martadores’.

O time do técnico Marcus Vinícius não foi o mesmo de partidas anteriores. Com falhas na zaga e um meio campo pouco produtivo, não foi páreo para o time ararense, melhor durante os 90 minutos.

Com o resultado, a equipe são-carlense permaneceu com 17 pontos e caiu para a segunda colocação do grupo 3 que é liderado pelo XV de Jaú, com 19 pontos.

No próximo final de semana encerra-se a fase de classificação e o Lobo irá receber a visita do Mogi Mirim e busca a reabilitação na competição.

UNIÃO FOI SUPERIOR

O primeiro tempo mostrou o União São João superior ao Grêmio. O time ararense mandou na partida nos primeiros 20 minutos e criou pelo menos três chances claras de gol. O Grêmio se mostrou irreconhecível. Aos 7 minutos os anfitriões fez 1 a 0 através de Jhoninha que aproveitou bom cruzamento.

A partir dos 20 minutos o Lobo da Central até que tentou esboçar reação e conseguiu equilibrar a partida e aos 26 minutos teve duas chances seguidas para marcar com Pedrão e Marlon.

Quando tentava o empate, o União foi mortal nos contra-ataques e aos 36 minutos chegou aos 2 a 0 através de Léo Souza que chutou da entrada da grande área. A bola quicou no gramado e enganou o goleiro Murillo.

Os jogadores gremistas sentiram o segundo gol, o União cresceu ainda mais e esteve mais perto do terceiro gol. Já o Grêmio não mostrou o mesmo futebol de jogos anteriores.

Na etapa final, necessitando buscar o resultado, o técnico Marcus Vinícius providenciou a estreia de Paulo Vítor que pouco resultado surtiu.

O União São João manteve um bom volume de jogo, criou boas chances para ampliar, enquanto que o Grêmio, sem força no ataque, conheceu a segunda derrota na Bezinha, apesar do gol aos 46 minutos, de Flávio, de cabeça.

Por fim, o “tiro de misericórdia”. Aos 50 minutos, em um rápido contra-ataque, novamente Jhoninha marcou presença e fez 3 a 1. Números finais no placar.

