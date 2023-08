Grêmio pega velho conhecido no mata-mata da Bezinha

Marcus Vinícius acredita que pode surpreender o Barbarense - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Sem direito a erros e duas partidas para decidir todo o trabalho feito ao longo da temporada. Assim será as quartas de final do Campeonato Paulista da Série B que começa neste sábado, 26, com os jogos de ida do mata-mata.

No estádio municipal, Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara D’Oeste, o União Barbarense recebe a visita do Grêmio São-carlense. As duas equipes se enfrentaram na terceira fase e os mandantes levam vantagem com uma vitória em casa e um empate em São Carlos. A partida começa às 15h. O segundo jogo da série será no próximo sábado, 2, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão e em caso de empates, a decisão do classificado para as semifinais será decidida nos pênaltis.

Pelo lado gremista, força máxima. Ao longo da semana o técnico Marcus Vinícius trabalhou o grupo e disse que o Barbarense é um adversário difícil e os estudos foram intensos no intuito de analisar todas as virtudes do adversário. “Vamos tentar algo que possa surpreendê-los dentro da estratégia e do nosso modelo de jogo para que possamos ter êxito no confronto. Vamos propor o jogo, buscar o gol e consequentemente a vitória. O Barbarense é um adversário muito coeso defensivamente assim como nós. Então precisamos ser eficientes nas oportunidades que tivermos”, ponderou.

Mata-mata a vários jogos

Apesar de, oficialmente, o mata-mata da Bezinha começar neste final de semana, o treinador são-carlense considera que as partidas do Grêmio tem sido eliminatórias desde a terceira rodada da terceira fase. “Após aquelas duas derrotas (0 a 1 Barbarense e 1 a 2 América), a pressão foi grande. Não podíamos errar”, lembrou.

Desta forma, no seu ponto de vista, a partir daí cada partida era uma “de vida ou morte”.

“Claro que agora, os dois jogos com um adversário já conhecido, o nível de atenção tem que estar altíssimo e ter entendido que são duas partidas para alcançar a vaga no jogo do acesso. Ano passado passamos por isso acredito que estejamos mais maduros”, afirmou.

Só ‘dureza’

Além de Barbarense e Grêmio, mais três jogos estão previstos para este final de semana pela Bezinha.

Neste sábado, 26, às 15h, dois jogos começam no mesmo horário: no estádio da rua Comendador Souza, o Nacional terá o União São João de Araras pela frente e no estádio municipal Décio Vitta, o Rio Branco enfrenta o Taquaritinga. No domingo, 27, às 10h, o último jogo da primeira rodada das quartas: no estádio municipal José Lancha Filho, a Francana recepciona o Catanduva.

