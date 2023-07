Grêmio pega o Jabaquara e quer engatar segunda vitória

Grêmio terá mais um jogo decisivo na Bezinha: passo para o primeiro acesso - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Líder do grupo 12 com 4 pontos, o Grêmio São-carlense estará em ação a partir das 16h deste sábado, 8, e terá pela frente o Jabaquara de Santos, vice-líder com 3 pontos. No estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, tentará consolidar a ponta, chegar aos 7 pontos e estar próximo da primeira meta do ano, que é o acesso a recém-criada Série A4, no encerramento do primeiro turno da segunda fase do Campeonato Paulista da Série B.

O Grêmio chega com moral para a partida, uma vez que desencantou e fez sua melhor apresentação no meio de semana, quando passou fácil pelo Fernandópolis por 3 a 1. Mas nem tudo é comemoração, já que o meia Herbert teve que ser substituído ainda no primeiro tempo após se lesionar e é dúvida para a partida desta tarde.

“A vitória foi importante e agora estamos encarando como se fosse um mata-mata esses dois jogos contra o Jabaquara, que pode nos dar o primeiro acesso”, disse o técnico Marcus Vinícius que deverá colocar em campo o que tem de melhor.

Para ele, um resultado positivo contra o Jabaquara é fundamental para o futuro do Lobo na Bezinha e por isso pediu foco total para seus jogadores. “Vamos em busca dessa vitória que nos deixará muito próximo do objetivo. Respeitamos demais o Jabaquara que é uma equipe duríssima e se classificou em primeiro no seu grupo. Mas precisamos fazer valer o mando de campo”, explicou.

NOVOS LOBINHOS

Sobre a recente ação do clube em levar atletas mirins de escolinhas de futebol ao estádio prestigiar os jogos do clube, o treinador foi só elogios.

“É muito importante essas ações, pois Grêmio está atraindo novos torcedores de diversas idades e proporcionando um dia legal a essas crianças”, resumiu.

