Grêmio pega Barbarense no sábado no jogo de ida das quartas da Bezinha

SIGA O SCA NO

Grêmio vai encarar novamente o União Barbarense, mas agora no mata-mata - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu na tarde desta segunda-feira, 21, através de reunião virtual, as rodadas das quartas de final do Campeonato Paulista da Série B. Os jogos acontecem nos próximos dois finais de semana. Empate no placar agregado leva a definição da vaga aos pênaltis.

O Grêmio São-carlense, com a segunda melhor campanha entre todos os participantes, enfrenta o sétimo colocado, o União Barbarense e fará o segundo jogo no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão. A primeira partida será neste sábado, 26, às 15h, no estádio municipal Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste.

Outras duas partidas acontecem também neste sábado, no mesmo horário. Rio Branco e Nacional recebem, respectivamente, o Taquaritinga e União São João em Americana e São Paulo. No domingo, 27, às 10h, Francana e Catanduva se enfrentam em Franca.

Os jogos da volta estão todos marcados para o sábado, 2, quando Taquaritinga, Grêmio São-carlense e União São João recebem, respectivamente, o Rio Branco, União Barbarense e Nacional, às 15h, em Taquaritinga, São Carlos e Araras. Às 16h, o Catanduva recebe a Francana.

Jogos de ida

Sábado, 26

15h

Rio Branco x Taquaritinga – Americana

União Barbarense x Grêmio São-carlense – Santa Bárbara D’Oeste

Nacional x União São João – São Paulo

Domingo, 27

10h

Francana x Catanduva – Franca

Jogos de volta

Sábado, 2

15h

Taquaritinga x Rio Branco – Taquaritinga

Grêmio São-Carlense x União Barbarense – São Carlos

União São João x Nacional – Araras

16h

Catanduva x Francana – Catanduva

Leia Também