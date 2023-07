Grêmio pega a Barbarense com equipe 100% concentrada

Em Santa Bárbara, Grêmio joga para conquistar os três pontos - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

No estádio municipal Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara D’Oeste, o Grêmio São-carlense inicia sua caminhada na terceira fase da Série B do Campeonato Paulista. A partir das 15h deste sábado, 29, encara a Barbarense na abertura do grupo 15, que tem ainda Vocem e América, que se enfrentam neste domingo, 30, em São José do Rio Preto.

Sem poder contar com Herbert que se recupera de lesão, Marcus Vinícius terá o restante do grupo à sua disposição. Inclusive o retorno de Chagas, poupado na partida contra o Rio Branco de Americana.

O Lobo teve a semana inteira para trabalhar a equipe técnica e taticamente, além de recuperar a parte física dos jogadores, ainda mais que a terceira fase será novamente um “tiro curto”, com jogos acontecendo às quartas-feiras.

“Estamos nos preparando para dois blocos de três jogos com objetivos e metas em busca da classificação. Os meninos estão bem conscientes e focados para os desafios que vão vir”, disse o treinador salientando que o novo grupo gremista vai dar muito trabalho.

“É um grupo difícil com adversários tradicionais no Estado e que por méritos assim como nós, chegaram nessa fase. Vamos ter que trabalhar muito e estar em todos os jogos 100% concentrados para buscarmos a classificação”, observou.

No primeiro desafio, contra a Barbarense, podendo contar com praticamente todos os atletas, o comandante gremista antecipou que será um jogo duro, mas a meta, sempre, é a vitória. “Respeitamos demais a Barbarense, equipe vertical aguda. Mas vamos em busca de fazer nosso jogo para tentarmos buscar uma vitória diante de um grande adversário”, ponderou, salientando que a meta é buscar no mínimo dez pontos para se classificar às quartas de final. “Com 10 pontos acredito que de a certeza de classificação. Vamos trabalhar em cima desse número, porém vivenciando jogo a jogo”.

QUARTETO DO GRUPO TRÊS

Na terceira fase da Bezinha, onde estão as 16 melhores equipes da competição, 25% pertencem ao grupo 3, ainda na primeira fase. Coincidentemente, onde estava o Grêmio São-carlense. União São João de Araras, XV de Jaú e Independente de Limeira seguem vivo na competição.

Indagado sobre a presença das três equipes na terceira fase, Marcus Vinícius disse que tinha ciência das dificuldades que era enfrentar tais oponentes ainda na fase de classificação.

“Sabíamos que o nosso grupo da primeira fase era uma pedreira e isso trouxe bagagem para as equipes na segunda fase, pois já vínhamos de jogos competitivos desde início da competição”.

RODADA COMPLETA

Primeira rodada

Sábado, 29

15h – Nacional x União São João

15h – Rio Branco x Penapolense

15h – União Barbarense x Grêmio São-carlense

16h – Catanduva x Jabaquara

17h – Independente x Taquaritinga

Domingo, 30

10h – Joseense x XV de Jaú

10h – Francana x SKA Brasil

15h – América x Vocem

